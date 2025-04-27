傑森史塔森又惹議…愛搭私人直升機 頻繁起降挨轟擾民

傑森史塔森頻繁搭乘私人直升機，遭鄰居控訴擾民。（歐新社資料照片）

「玩命關頭」男星傑森史塔森(Jason Statham)近期掀起鄰居不滿，原因是傑森史塔森愛搭私人飛機，多次降落在倫敦南部的田野，嚇壞了馬術學校的兩匹馬，掀起當地居民憤怒。

根據外媒報導，傑森史塔森和交往15年的未婚妻蘿西杭亭頓懷特莉(Rosie Huntington-Whiteley)，經常帶著兩名分別為7歲的傑克和3歲的伊莎貝拉兒女，搭乘私人飛機出遊，但最近將直升機降落在一所馬術學校旁的運動場上，導致馬匹驚慌失措。

不僅如此，直升機的噪音也讓鄰居不堪其擾，其中一為居民表示：「直升機低空飛過我們的房子是很頻繁的事，且每次都會造成非常大噪音，如果這樣的情況變成常態，我們會非常不開心。」而針對私人直升機造成擾民的狀況，目前傑森史塔森的經紀公司與當事人都尚未回應。

傑森史塔森2002年靠電影「玩命快遞」(The Transporter)成名，之後也演出如「快克殺手」(Crank)、「玩命關頭」(Fast & Furious)等賣座電影。但他卻不認為自己多有名，在受訪時被問到平時是否常被認出時，他竟然回答：「這就要看他們有多少時間閒在家看爛片。」這番話一度引發爭議。