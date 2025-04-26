我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

藍白426集會開場 近萬座椅已滿 民眾頭綁「我是台灣人我反綠」

揭發安德魯王子等權貴性侵 41歲女子不堪壓力自盡亡

阿湯哥拍片驚險畫面曝 「高空攀機翼」差點無法呼吸

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿湯哥再度玩命。（圖／派拉蒙影業提供）
阿湯哥再度玩命。（圖／派拉蒙影業提供）

「不可能的任務」（Mission: Impossible）電影系列推出最新力作「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible – Dead Reckoning），「阿湯哥湯姆克魯斯（Tom Cruise）繼續飾演經典角色伊森韓特（Ethan Hunt），在第一支花絮中，阿湯哥挑戰在海拔8000英尺的高空攀爬飛機機翼，完全不靠特效，親自完成這場極限演出。

在釋出的花絮畫面中，湯姆克魯斯必須承受每小時140英里的強風吹襲，強風逼得他雙眼難以睜開、幾乎無法呼吸，特寫鏡頭下的臉部神情讓人看得冷汗直流，真實感十足、令人屏息。

另一支花絮則紀錄劇組和演員深入風景壯麗的挪威斯瓦巴群島（Svalbard）進行極地拍攝的過程。主要演員與導演分享：「如果你想拍出壯觀的冰層，就必須在氣溫最低的時候前往。北極的低溫讓人凍到骨子裡，這種寒冷是無法假裝的，只要脫掉手套幾秒，手指立刻凍僵。這樣的環境不但增加了懸疑與戲劇張力，也讓觀眾彷彿親歷其境，帶來震撼的視覺體驗。能夠完成這樣的拍攝，對我們來說是無比的榮幸。」

電影「不可能的任務：最終清算」由曾經執導2015年「不可能的任務：失控國度」（Mission: Impossible – Rogue Nation）、2018年「不可能的任務：全面瓦解」（Mission: Impossible – Fallout）以及2022年「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）的克里斯多夫麥奎瑞（Christopher McQuarrie）第四度執導。

湯姆克魯斯 阿湯哥 Rogue

上一則

謝霆鋒暌違25年個唱 王菲聞定情曲「玉蝴蝶」手舞足蹈

下一則

傑森史塔森愛搭私人直升機 起降噪音大遭鄰居轟擾民

延伸閱讀

阿湯哥熱戀小26歲龐德女郎 2人搭直升機赴倫敦約會

阿湯哥熱戀小26歲龐德女郎 2人搭直升機赴倫敦約會
阿湯哥熱戀中 2度帶小26歲「龐德女郎」直升機約會

阿湯哥熱戀中 2度帶小26歲「龐德女郎」直升機約會
勞勃狄尼洛從影一甲子 81歲獲榮譽金棕櫚獎

勞勃狄尼洛從影一甲子 81歲獲榮譽金棕櫚獎
阿湯哥出「最終任務」 62歲倒掛機翼、潛入深海玩命

阿湯哥出「最終任務」 62歲倒掛機翼、潛入深海玩命

熱門新聞

孫儷新劇「蠻好的人生」上檔，開播40分鐘內以2.7的收視率一舉登頂榜首。(取材自微博)

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

2025-04-18 07:00
吳磊七年前的北電藝考成績，至今無人能破。(取材自微博)

吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破

2025-04-18 02:30
周天娜(右)曾紅到日本，人氣可和林青霞媲美，從未濫交的她卻在41歲因愛滋病去世。(摘自微博)

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

2025-04-13 13:14
梁釗峰和化妝師女友交往4年半。圖／摘自IG

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

2025-04-21 11:43
童星出身的女星蘇菲奈威德逝世，得年24歲。圖／摘自IMDB

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

2025-04-24 09:52
董子健飾演的落魄富二代，不受觀眾青睞。(取材自微博)

拖垮孫儷新劇？ 董子健扮落魄富二代 被吐槽「本色出演」

2025-04-21 22:32

超人氣

更多 >
疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨
川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事
加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍
長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件

長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件
聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點

聲請破產後的紅龍蝦 顧客：這10道菜現在不要點