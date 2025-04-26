阿湯哥拍片驚險畫面曝 「高空攀機翼」差點無法呼吸

阿湯哥再度玩命。（圖／派拉蒙影業提供）

「不可能的任務」（Mission: Impossible）電影系列推出最新力作「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible – Dead Reckoning），「阿湯哥 」湯姆克魯斯 （Tom Cruise）繼續飾演經典角色伊森韓特（Ethan Hunt），在第一支花絮中，阿湯哥挑戰在海拔8000英尺的高空攀爬飛機機翼，完全不靠特效，親自完成這場極限演出。

在釋出的花絮畫面中，湯姆克魯斯必須承受每小時140英里的強風吹襲，強風逼得他雙眼難以睜開、幾乎無法呼吸，特寫鏡頭下的臉部神情讓人看得冷汗直流，真實感十足、令人屏息。

另一支花絮則紀錄劇組和演員深入風景壯麗的挪威斯瓦巴群島（Svalbard）進行極地拍攝的過程。主要演員與導演分享：「如果你想拍出壯觀的冰層，就必須在氣溫最低的時候前往。北極的低溫讓人凍到骨子裡，這種寒冷是無法假裝的，只要脫掉手套幾秒，手指立刻凍僵。這樣的環境不但增加了懸疑與戲劇張力，也讓觀眾彷彿親歷其境，帶來震撼的視覺體驗。能夠完成這樣的拍攝，對我們來說是無比的榮幸。」

電影「不可能的任務：最終清算」由曾經執導2015年「不可能的任務：失控國度」（Mission: Impossible – Rogue Nation）、2018年「不可能的任務：全面瓦解」（Mission: Impossible – Fallout）以及2022年「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）的克里斯多夫麥奎瑞（Christopher McQuarrie）第四度執導。