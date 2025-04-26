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結縭45年… 74歲傑雷諾照顧78失智妻 幽默互動

編譯陳韻涵／綜合報導
74歲的知名脫口秀主持人傑雷諾(右)和罹患失智症的78歲妻子梅菲絲雷諾(左)。(美聯社資料照片)
74歲的知名脫口秀主持人傑雷諾(右)和罹患失智症的78歲妻子梅菲絲雷諾(左)。(美聯社資料照片)

74歲的知名脫口秀主持人傑雷諾(Jay Leno)表示，對於照顧罹患失智症的78歲妻子梅菲絲雷諾(Mavis Leno)，他樂在其中。

傑雷諾從1992年起在NBC國家廣播公司連續主持「傑雷諾今夜秀」長達17年，期間該節目一直是全美收視率最高的電視節目之一。有線電視新聞網(CNN)報導，傑雷諾日前在「與本辛格深度對談」(In Depth with Graham Bensinger)節目中，分享他與結縭45年的妻子梅菲絲的日常互動。

傑雷諾談及照顧失智症病患時表示，幽默可能有所幫助。

傑雷諾2024年申請並於同年4月取得管理失智妻子資產的權力和監護權，他告訴本辛格說，他會用卡牌試著喚醒梅菲絲回憶，有時候會很有趣。

他說：「我聽說失智症患者會忘記他們身邊的人，但你知道的，我會給她看印有照片的卡牌。」

傑雷諾邊說邊示範假裝放下一張卡片，說道「『記得嗎？還記得嗎？』這有點幽默。我說，『親愛的，那是歐巴馬總統，記得我們一起吃過晚餐嗎？』然後她會看著卡牌說，『哦，不是我』，我則會回答『是妳呀，親愛的』。」

傑雷諾表示，「你必須從中找到幽默感」。

傑雷諾說：「當你結婚時，你發過誓：『我能接受嗎？或者如果我的妻子出事了，我會一蹶不振嗎？我在外面暴打迷你超商收銀員？』不，我沒有。我喜歡與妻子共度時光。我回家，為她做晚飯，看電視，沒什麼大不了的。」

傑雷諾表示，倆夫妻「基本上還是會做以前所做的事，只是現在我必須餵她，幫她換尿布並帶她去洗手間，一手包辦大小事」。

他說：「並不是說我享受這些生活瑣事，但我喜歡照顧她；她曾經是個非常獨立的女人，所以我喜歡我被需要。」

梅菲絲與傑雷諾1980年結婚，膝下無子。

娛樂雜誌「E！新聞」(E! News)報導，對傑雷諾而言，婚姻不僅只是浪漫。

他說：「我從來不是只覺得『這個人很有吸引力、很性感』，在我生命中的某個時刻，我有責任照顧她。我認為這才是真正婚姻的定義。我是指，這才是愛的真諦。這就是你要做的，我很慶幸自己沒有切割和逃避。」

74歲的知名脫口秀主持人傑雷諾(右)和罹患失智症的78歲妻子梅菲絲雷諾(左)。(...
74歲的知名脫口秀主持人傑雷諾(右)和罹患失智症的78歲妻子梅菲絲雷諾(左)。(路透資料照片)

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