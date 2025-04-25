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班艾佛列克不寵小孩 2個女兒不靠爸打工賺錢

編譯俞仲慈／即時報導
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班艾佛列克的兩個女兒都在打工。（路透)
班艾佛列克的兩個女兒都在打工。（路透)

影星班艾佛列克(Ben Affleck)最近受訪時自爆，與前妻珍妮佛嘉納(Jennifer Garner)所生的大女兒和二女兒都在打工，並非茶來張口、飯來伸手的靠爸族。

每日郵報(Daily Mail)報導，艾佛列克22日接受脫口秀節目「今日與珍娜和朋友們」(Today with Jenna & Friends)主持人柯恩(Andy Cohen)訪問時，透露19歲的長女薇奧拉(Violet)和16歲次女芬恩(Fin)都在打工賺錢。

小班直言：「是的，我兩個年長的女兒都有工作，事實上其中一個是剛剛找到工作，就是那種典型青少年在商店打工，但我不會解釋是什麼工作，大女兒已經上大學，正努力找暑假的實習機會。」 

坐擁1億5000萬元資產的小班也拒絕為兒子山謬(Samuel)購買昂貴球鞋；他說：「兒子想要一雙運動鞋，我當時心想這雙鞋要價6000元，你到底在想什麼？你要怎麼付錢？修剪草坪嗎？你有6000元嗎?」並補充當時情況：「兒子一副我們有錢的樣子，我卻是一副老子是有錢，但你身無分文。」 

最終山謬還是從父親身上學會金錢的價值，小班指出：「是的，我的兒子已經13歲，他現在正在面對這種現實。」並補充道：「他發現衣櫥裡沒有鞋子，嗯，他是有鞋，但沒有貴得嚇死人的潮鞋。」

身為人父的小班坦承想給孩子所有，不過仍堅持孩子們應該自立自強：「你愛你的孩子們，你想給他們一切、想為他們做一切，但我認為如果你不教他們，凡是自己想要的東西就必須付諸努力的話，肯定對他們也不好。」

班艾佛列克（左）與珍妮佛嘉納也曾是好萊塢受矚目的明星夫妻。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛嘉納也曾是好萊塢受矚目的明星夫妻。（路透資料照片）

小班受訪時還不忘稱讚第二任妻子珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)：「說實話，她對我的孩子們很好，我們之間的關係一直很好。」並強調：「我也愛她的孩子，他們很棒，她是一個非常重要、非常正直的人，我崇拜她並對她心懷感激。」

班艾佛列克

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