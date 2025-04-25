碧昂絲母親出回憶錄 獲歐普拉選書認可

碧昂絲(左)的母親蒂娜諾爾斯是一名極為成功的企業家。(路透資料照片)

脫口秀天后歐普拉 (Oprah Winfrey)日前宣布，其讀書俱樂部最新選書為碧昂絲 母親(Beyoncé)蒂娜諾爾斯(Tina Knowles)的回憶錄「女族長」(Matriarch，暫譯)，該書於本周出版。

蒂娜諾爾斯的訪問在芝加哥的一間星巴克 (Starbucks)內錄製，觀眾可以到歐普拉的YouTube頻道收看。

歐普拉的聲明寫道：「有些人可能認識蒂娜諾爾斯，因為她是超級巨星碧昂絲的母親，但她也是一名極為成功的企業家、時尚設計師和慈善家，而現在她還是這本迷人回憶錄的作者，回憶錄記錄她如今成為全球知名人物的旅程。我們瞭解到在她之前的女性，她們的力量與智慧如何激發蒂娜的熱情，使她達成成就並給予她能力，培養她自己的女兒成為如今這般出色的女性。」

歐普拉喜歡在公布讀書俱樂部選書時給予驚喜，有時甚至會在Zoom通話中現身，蒂娜諾爾斯透露，當時她被告知一間印刷公司要與她講電話，結果發現是歐普拉。

之後她在採訪中告訴美聯社，歐普拉的認可就像是「夢想成真」。

她也回憶起2002年參與歐普拉脫口秀時的情景，當時女兒碧昂絲及其他「天命真女」(Destiny's Child)成員上節目接受訪問，歐普拉堅持讓蒂娜諾爾斯加入談話。

蒂娜諾爾斯說：「我當時在後台，頭髮沒梳理、沒有化妝。我當時想著，喔天啊，不！但我走出來，那是我第一次實際出現在這樣的大節目裡。我的聲音在顫抖，我很緊張，但我克服了恐懼。」