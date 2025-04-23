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星戰神劇「安道爾」女星坦言是禍害 懺悔：我害了好多人

記者陳穎／台北－洛杉磯連線即時報導
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丹妮絲高夫在「安道爾」是帝國軍大反派。(圖／Disney+提供)
丹妮絲高夫在「安道爾」是帝國軍大反派。(圖／Disney+提供)

「星際大戰」衍生影集「安道爾」推出第二季，丹妮絲高夫(Denise Gough)和凱爾索勒(Kyle Soller)在影集中都是都是安道爾的宿敵，兩人總是一張繃著撲克臉，他倆接受獨家專訪坦言：「我真的害了很多人！」

「安道爾」是電影「星際大戰外傳：俠盜一號」的延伸影集，故事是從電影發生的前5年，聚焦「安道爾」加入反抗軍同盟前的經歷與轉變。「安道爾」第一季播出時，口碑評價創新高，更被不少星戰影迷評為「目前最棒的星戰影集」封為2022年神劇。

丹妮絲高夫和凱爾索勒在影集中都是都是安道爾的宿敵，兩人總是一張繃著撲克臉，對抓到反叛軍有一種使命，兩人在劇中總是穿著超合身制服，丹尼絲開心說：「我覺得穿上制服就有一種很神奇的感覺，而且我的靴子有做了精確的調整，我相信過去只有男性穿過這些靴子，為了我做了最不一樣的改變。」

凱爾索勒在「安道爾」中以追捕到安道爾為使命，第二季他也有全新的面貌，他說：「我還多了一頂小帽子！」制服就像是我二層肌膚，對我非常重要。丹妮絲高夫也不諱言自己就是個大反叛：「我傷害了很多人！」凱爾也附和：「妳真的害了好多人。」丹尼絲坦言，「其實拍攝第二季我不需要做特別的準備，因為我就像是回到一個很久沒回的家一樣輕鬆自在。」影集「安道爾2」4月22日在Disney＋上架首播3集，每周二更新3集，5月13日播出結局。

凱爾索勒在「安道爾」始終積極追捕反叛軍安道爾，這次造型還多了一頂帽子。(圖／Di...
凱爾索勒在「安道爾」始終積極追捕反叛軍安道爾，這次造型還多了一頂帽子。(圖／Disney+提供)

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