星戰神劇「安道爾」女星坦言是禍害 懺悔：我害了好多人

丹妮絲高夫在「安道爾」是帝國軍大反派。(圖／Disney+提供)

「星際大戰」衍生影集「安道爾」推出第二季，丹妮絲高夫(Denise Gough)和凱爾索勒(Kyle Soller)在影集中都是都是安道爾的宿敵，兩人總是一張繃著撲克臉，他倆接受獨家專訪坦言：「我真的害了很多人！」

「安道爾」是電影「星際大戰外傳：俠盜一號」的延伸影集，故事是從電影發生的前5年，聚焦「安道爾」加入反抗軍同盟前的經歷與轉變。「安道爾」第一季播出時，口碑評價創新高，更被不少星戰影迷評為「目前最棒的星戰影集」封為2022年神劇。

丹妮絲高夫和凱爾索勒在影集中都是都是安道爾的宿敵，兩人總是一張繃著撲克臉，對抓到反叛軍有一種使命，兩人在劇中總是穿著超合身制服，丹尼絲開心說：「我覺得穿上制服就有一種很神奇的感覺，而且我的靴子有做了精確的調整，我相信過去只有男性穿過這些靴子，為了我做了最不一樣的改變。」