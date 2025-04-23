星戰「安道爾」迪耶哥一演就演10年 親吐：最棒的結束

迪耶哥路那演出「安道爾」系列一演就是10年。(圖／Disney+提供)

「安道爾」是電影「星際大戰外傳：俠盜一號」的延伸影集，該劇推出第二季，迪耶哥路那(Diego Luna)飾演靈魂人物安道爾，同時他也是製作人，他接受專訪直言：「我一點都不覺得有壓力，能探索還有觀察別人，我樂在其中。」

「安道爾」是電影「星際大戰外傳：俠盜一號」的延伸影集，故事是從電影發生的前5年，聚焦「安道爾」加入反抗軍同盟前的經歷與轉變。「安道爾」第一季播出時，口碑評價創新高，更被不少星戰影迷評為「目前最棒的星戰影集」封為2022年神劇，迪耶哥路那從電影一路演到影集，一演就是10年。

迪耶哥路那和安卓 亞霍娜(Adria Arjona)在「安道爾」是前男女朋友也是最佳拍檔。安卓亞坦言：「我很開心有這麼多人認同我們，因為一開始沒有人注意到我們，但到了現在我們有了很多粉絲的愛和尊重。」迪耶哥則表示，「我們很努力把所有細節和故事呈現給大家，這是一個最棒的結束。」言下之意，「安道爾2」就是大結尾，不會再有「安道爾3」。