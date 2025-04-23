童星殞落…24歲女星陳屍內布拉斯加河岸 生前曾染毒

童星出身的女星蘇菲奈威德（Sophie Nyweide）逝世。(取材自IMDb)

童星出身的美國女星蘇菲奈威德（Sophie Nyweide），於14日被發現警方發現陳屍河畔，得年24歲！她的家人透過線上訃聞證實死訊，不過未公開其具體死因。

根據外媒報導指出，蘇菲奈威德的遺體被警方發現，陳屍在內布拉斯加州 Bennington河岸一處用樹木建起的臨時樹屋旁邊，救護人員到場時她已經明顯死亡，而檢警對外表示，據附近的監視器畫面顯示，蘇菲奈威德生前曾與一名男子在一起，警方進一步約談該名男子到案，經過口供後已排除嫌疑，但仍不排除「他殺」的可能性。

而蘇菲奈威德家人與好友皆被警方約談，母親對警方表示，女兒生前曾染上毒癮，而她最後一次現身在螢光幕前，是2015年上電視節目「What Would You Do?」。

蘇菲奈威德家屬在訃聞中除了證實死訊外也表示，蘇菲奈威德個性善良，具有創造力、愛運動、又有智慧，也會跳舞，同時很享受當演員的生活，「在片場的時候最快樂，彷彿像是變成另一個人」。不過，蘇菲奈威德生前的繪畫作品似乎洩漏出她生活中的苦痛，大家都對她的逝去傷心欲絕。

蘇菲奈威德6歲時即憑電影「Bella」展開演藝之路，之後陸續演出影集、電影，她2009年在電影「長毛象」（Mammoth）中飾演蜜雪兒威廉絲(Michelle Williams)與蓋爾賈西亞貝納（Gael García Bernal）的女兒，2014年又在電影「挪亞方舟：滅世啟示」（Noah）中與奧斯卡 影帝羅素克洛對戲，演技精湛的在當時被譽為天賦型演員。