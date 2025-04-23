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教宗方濟各「移靈」聖伯多祿大教堂 供瞻仰遺容3天

楊紫瓊與好萊塢巨星 曬合照悼念方濟各：慈悲與勇氣的燈塔

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫瓊（左）貼近教宗方濟各拍照。(取材自Instagram)
楊紫瓊（左）貼近教宗方濟各拍照。(取材自Instagram)

梵蒂岡宣布，羅馬天主教教宗方濟各(Pope Francis)21日上午7時35分安息主懷，享壽88歲，死因為腦中風和心臟衰竭；好萊塢名人在教宗逝世的消息公開後，包括奧斯卡影后楊紫瓊、名導馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)、奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)及羅素克洛（Russell Crowe）發文悼念。

楊紫瓊在個人社群媒體上發文，悼念羅馬天主教教宗方濟各的辭世。她在貼文中形容方濟各是「謙卑、慈悲與勇氣的燈塔」，並讚揚他一生致力於為最弱勢的群體發聲。她也回憶起過去與教宗的溫暖互動，並特別提及他對聯合國道路安全工作的支持，「他的慈悲真正感動了世界。願他的精神延續在我們對他人付出的每一個愛的行動中。」最後，她以「安息吧，聖父」向這位備受敬愛的宗教領袖致敬。

李奧納多狄卡皮歐2016年因為拍攝氣候變遷紀錄片「洪水來臨前」，拜訪梵蒂岡與教宗會面。李奧納多在社群上貼出當時會面的照片並表示，「教宗是我們這時代最非凡的精神領袖，他留下來的會繼續啟發世界各地的環保人士，願他安息」。

馬丁史柯西斯在生涯中也多次與教宗會面，包括在他2016年電影「沉默」（Silence）首映時以及在宣布即將拍攝有關耶穌的電影之前。他表達了對教宗的崇敬：「這對我來說是深重的損失。我有幸認識他，我會懷念他的存在與他的溫暖。」

羅素克洛則簡短寫道：「在羅馬雖然是美好的一天，對於信徒來說卻是悲傷的日子，願教宗方濟各安息。」

馬丁史柯西斯（左）多次與教宗方濟各會面，他表達了對教宗的崇敬。(路透資料照片)
馬丁史柯西斯（左）多次與教宗方濟各會面，他表達了對教宗的崇敬。(路透資料照片)
楊紫瓊（左起）曾偕夫婿尚陶德與教宗方濟各會面。(取材自Instagram)
楊紫瓊（左起）曾偕夫婿尚陶德與教宗方濟各會面。(取材自Instagram)
李奧納多狄卡皮歐（左）因為拍攝氣候變遷紀錄片「洪水來臨前」，與教宗方濟各會面。(...
李奧納多狄卡皮歐（左）因為拍攝氣候變遷紀錄片「洪水來臨前」，與教宗方濟各會面。(路透資料照片)

教宗 方濟各 楊紫瓊

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