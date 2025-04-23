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電影「祕密會議」懸疑緊張 靈感來自教宗選舉

編譯陳韻涵／綜合報導
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「祕密會議」靈感正是汲取自教宗選舉。(取材自IMDb)
「祕密會議」靈感正是汲取自教宗選舉。(取材自IMDb)

天主教宗方濟各(Pope Francis)安息主懷，不僅象徵一個天主教會時代的結束，也揭開人類史上最神祕事件的序幕：梵蒂岡將在西斯汀教堂(Sistine Chapel)召開祕密會議，選舉新教宗。

今年奧斯卡獎(The Oscars)入圍八個獎項的電影「祕密會議」(Conclave)，其靈感正是汲取自教宗選舉，可惜該電影最後只贏得最佳改編劇本一個獎項。

懸疑驚悚電影「祕密會議」闡述教宗意外辭世，英國演員雷夫范恩斯(Ralph Fiennes)飾演的樞機主教(Cardinal，俗稱紅衣主教)勞倫斯負責籌畫選舉新教宗的祕密過程。當樞機團主教齊聚梵蒂岡舉行閉門會議時，「勞倫斯發現已故教宗身後留下的一連串祕密，而這些祕密可能動搖教會的根本」。

電影「祕密會議」改編自英國暢銷小說家哈里斯(Robert Harris)於2016年出版的小說，雖然書籍和電影中的背景是虛構的樞機主教團會議，闡述他們在梵蒂岡票選領導全球約14億名天主教徒的新教宗；不過，哈里斯去年接受時代雜誌訪問時表示，此書靈感來自現實生活中的2005年祕密會議，當時選出本篤16世教宗。

政治新聞媒體Politico報導，教宗的葬禮結束後兩周至三周，樞機主教團會在西斯汀教堂舉行教宗選舉祕密會議，這是選舉新教宗的高度保密程序。

理論上，任何已受洗的男性羅馬天主教徒都有資格擔任教宗，但是過去700年，教宗一直是由樞機主教團成員互選產生。

「今日美國」影評人特魯伊特(Brian Truitt)給「祕密會議」電影四顆星，他寫道：「導演愛德華伯格(Edward Berger)大幅改編原著，比觀眾所想像的宗教類文學作品更令人興奮。伯格不費吹灰之力地串聯密室之謎、法庭劇、偵探故事和政治驚悚內容，交織在緊湊且及時的敘述當中。」

教宗 梵蒂岡 奧斯卡獎

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