「虎王」異國喬監獄中梅開四度 公開夫夫婚照

異國喬(右)與男友在獄中結婚。(摘自異國喬Instagram)

因NETFLIX「虎王」紀錄片爆紅全球的主角異國喬（Joe Exotic），即使身陷囹圄也能再成話題！這位現年62歲、正在服刑中的「虎王」，近日宣布與獄中戀人、34歲豪爾赫・馬爾多納多（Jorge Maldonado）完成獄中婚禮，梅開四度，兩人也都將修圖後的夫夫婚照於社群平台。

據Dailymail報導，異國喬因2019年涉嫌雇兇謀害動物保育人士卡蘿・巴斯金（Carole Baskin），並涉及多起虐待動物案件，被美國法院判處22年有期徒刑，後因部分罪名合併處理改判為21年。現關押於德州 聯邦醫療中心的他，仍未放棄翻案機會。

這段監獄戀情去年曝光，異國喬在社群上放閃、稱豪爾赫是「溫柔又令人驚豔的男人」。兩人日前成功取得監獄方批准結婚，並且不諱言希望能爭取政治庇護，甚至願意與丈夫雙雙離開美國，回到豪爾赫的家鄉墨西哥。

其實，這已是異國喬的第4段婚姻。他曾與年僅19歲的特拉維斯・馬爾多納多結婚，對方2017年意外身亡；另一名配偶為約翰・芬萊，3人於2015年舉行3人婚禮；2017年底，他又與德州酒保狄倫・帕塞奇閃電結婚，但已於2021年離異。

為了爭取自由，喬不斷尋求美國總統特赦，他曾公開呼籲川普「做正確的事」，聲稱自己是「政治獵巫」的受害者，強調：「我只是建了一座動物園，卻被自己的國家送進了監牢。」