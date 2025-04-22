喬治克隆尼結婚11年從未少架 網猜：和妻分房睡

喬治克隆尼(左)和老婆艾莫結婚11年，感情甜如蜜。(路透資料照片)

喬治克隆尼(George Clooney)人權律師老婆艾莫(Amal Clooney)在2014年4月訂婚，並於2014年8月領取結婚證書，兩人於同年9月27日在義大利 威尼斯的法塞提宮(Ca' Farsetti)結婚，進展數度極快。喬治克隆尼一直對外宣稱「不婚主義」，這閃電終結單身，也讓外界驚呆。

據悉，喬治克隆尼和老婆是在2013年於倫敦認識，當時喬治克隆尼正位了一個公益項目請艾莫提供法律建議，兩人互有好感。2014年4月，喬治克隆尼在兩人初次約會的地方求婚，同年9月更在威尼斯舉行了世紀婚禮。

喬治克隆尼和艾莫在2017年生下一對雙胞胎艾拉(Ella)和亞歷山大(Alexander)，據悉，艾莫食量極小，早餐吃水煮蛋，午餐只喝湯，晚餐更是只有鷹嘴豆沙拉，好像在逼自己盡量吃得最少，雖然她在出席活動時多半還是會讓自身看來曲線玲瓏，卻還是很堅持要很瘦，有時候喬治克隆尼也會受到影響，跟著老婆愈吃愈少。

喬治克隆尼曾表示，結婚這麼多年，兩人從來沒有吵過架，「一次都沒有」，連爭執都沒有，他覺得自己是世界上最幸運的男人。

不過，網友則認為這根本是「天方夜譚」，哪有不吵架的夫妻，最後得出結論，他們的家夠大夠豪華，一定是個有自己的臥室，如果不用跟另一半睡覺，那真的是「天下太平」。

此外，眾所周知，喬治克隆尼向來是好萊塢的頭號「川黑」，讓川普 總統頻頻對他嗆聲，甚至吐槽他是「假演員，從沒演過一部偉大的電影」，更揶揄他去年要求拜登 退出競選改由賀錦麗接任的言論，「簡直像個鼠輩」，喬治克隆尼近期也在節目上公開回擊「我的工作不是取悅總統」。

Variety報導，喬治克隆尼最近上CBS Mornings節目，被主持人問及此事，他則表示「自己並不在乎」，並說自己了解川普這個人個性已經很久了，很了解他的招數。