我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Uber One訂閱容易取消難「誤導用戶」遭FTC起訴

加州政府手頭緊 要駕駛人「留下買路財」

喬治克隆尼結婚11年從未少架 網猜：和妻分房睡

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
喬治克隆尼(左)和老婆艾莫結婚11年，感情甜如蜜。(路透資料照片)
喬治克隆尼(左)和老婆艾莫結婚11年，感情甜如蜜。(路透資料照片)

喬治克隆尼(George Clooney)人權律師老婆艾莫(Amal Clooney)在2014年4月訂婚，並於2014年8月領取結婚證書，兩人於同年9月27日在義大利威尼斯的法塞提宮(Ca' Farsetti)結婚，進展數度極快。喬治克隆尼一直對外宣稱「不婚主義」，這閃電終結單身，也讓外界驚呆。

據悉，喬治克隆尼和老婆是在2013年於倫敦認識，當時喬治克隆尼正位了一個公益項目請艾莫提供法律建議，兩人互有好感。2014年4月，喬治克隆尼在兩人初次約會的地方求婚，同年9月更在威尼斯舉行了世紀婚禮。

喬治克隆尼和艾莫在2017年生下一對雙胞胎艾拉(Ella)和亞歷山大(Alexander)，據悉，艾莫食量極小，早餐吃水煮蛋，午餐只喝湯，晚餐更是只有鷹嘴豆沙拉，好像在逼自己盡量吃得最少，雖然她在出席活動時多半還是會讓自身看來曲線玲瓏，卻還是很堅持要很瘦，有時候喬治克隆尼也會受到影響，跟著老婆愈吃愈少。

喬治克隆尼曾表示，結婚這麼多年，兩人從來沒有吵過架，「一次都沒有」，連爭執都沒有，他覺得自己是世界上最幸運的男人。

不過，網友則認為這根本是「天方夜譚」，哪有不吵架的夫妻，最後得出結論，他們的家夠大夠豪華，一定是個有自己的臥室，如果不用跟另一半睡覺，那真的是「天下太平」。

此外，眾所周知，喬治克隆尼向來是好萊塢的頭號「川黑」，讓川普總統頻頻對他嗆聲，甚至吐槽他是「假演員，從沒演過一部偉大的電影」，更揶揄他去年要求拜登退出競選改由賀錦麗接任的言論，「簡直像個鼠輩」，喬治克隆尼近期也在節目上公開回擊「我的工作不是取悅總統」。

Variety報導，喬治克隆尼最近上CBS Mornings節目，被主持人問及此事，他則表示「自己並不在乎」，並說自己了解川普這個人個性已經很久了，很了解他的招數。

川普 義大利 拜登

上一則

王祖賢坐鎮加拿大艾灸館 沒預約拒絕入內

下一則

背景強大？宋祖兒成逃漏稅復出第1人 網問：鄧倫有機會嗎

延伸閱讀

川普狂批鮑爾在搞鋪墊？ 分析：為快到來的經濟困境找背鍋俠

川普狂批鮑爾在搞鋪墊？ 分析：為快到來的經濟困境找背鍋俠
結婚11年從未吵架 網友破解喬治克隆尼幸福婚姻秘訣

結婚11年從未吵架 網友破解喬治克隆尼幸福婚姻秘訣
川普再轟鮑爾：大家都喊預防性降息 只有「大魯蛇」不肯

川普再轟鮑爾：大家都喊預防性降息 只有「大魯蛇」不肯
賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

賀錦麗若選加州州長民調超前群雄 紐森選總統多數說No

熱門新聞

孫儷新劇「蠻好的人生」上檔，開播40分鐘內以2.7的收視率一舉登頂榜首。(取材自微博)

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

2025-04-18 07:00
吳磊七年前的北電藝考成績，至今無人能破。(取材自微博)

吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破

2025-04-18 02:30
林更新和趙麗穎二搭「與鳳行」，吸粉無數。(取材自微博)

不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎

2025-04-15 22:38
李晟登上「浪姐6」，人氣卻扶搖直上後翻紅。（取材自微博)

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

2025-04-14 08:00
周天娜(右)曾紅到日本，人氣可和林青霞媲美，從未濫交的她卻在41歲因愛滋病去世。(摘自微博)

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

2025-04-13 13:14
「美籍」藝人劉亦菲遭到美中關稅的波及。(取材自微博)

再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%

2025-04-14 22:45

超人氣

更多 >
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大
疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押
好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu
曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情