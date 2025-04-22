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亞裔喜劇演員扮副總統范斯 楊伯文小心拿捏

編譯俞仲慈／綜合報導
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亞裔喜劇演員楊伯文模仿副總統范斯，坦言仍有諸多不足之處。(取材自YouTube)
亞裔喜劇演員楊伯文模仿副總統范斯，坦言仍有諸多不足之處。(取材自YouTube)

隨著川普總統二度入主白宮，現任副總統范斯(JD Vance)一言一行也備受關注，於是「周六夜現場」(Saturday Night Live，SNL)特別安排亞裔喜劇演員飾演這位川普副手。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，亞裔同志喜劇演員楊伯文(Bowen Yang)應邀在「周六夜現場」(Saturday Night Live，SNL)飾演副總統范斯，盡管純屬搞笑，不過楊伯文對於飾演范斯卻是嚴肅對待。

楊伯文強調：「我盡可能以嚴謹方式處理這個角色，我聘請一位我很喜歡的口音教練，讓我們得以在阿帕拉契(Appalachian)與俄亥俄(Ohio)之間找到適當的平衡。」並透露：「我有個能用的角色范斯，但你知道嗎，我當時就想這絕非我能輕易接受的，我希望盡我所能讓演出更加精采。」

楊伯文是「周六夜現場」播出50年以來，少數公開出櫃的多元性別認同族群(LGBTQ+)演員之一，而且楊伯文先前參加「每日秀」(The Daily Show)時，還半開玩笑表示，曾經央求「周六夜現場」製作人麥可斯(Lorne Michaels)不要讓他飾演范斯。

尤其在當前身分與政治認同如此分裂的情況下，飾演一位重量級人物難以討好兩邊觀眾，不過楊伯文樂觀看待：「對於什麼是有趣、什麼是幽默，其實也沒有普遍的共識。」並補充道：「不管如何，我覺得只會讓人有疏離感。」

最後楊伯文強調「自己已經盡力」，並坦承范斯這個角色整體上仍有諸多不足之處：「我認為他是美國歷史的典型悲劇人物，有時候只是缺乏你想要的彈性，不過這也沒關係。」 

范斯 亞裔 川普

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