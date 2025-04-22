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「白蓮花3」超瘋…艾塞克、派翠克秀大鵰 Lisa人間清醒

記者陳穎／綜合報導
派翠克史瓦辛格在「白蓮花大飯店3」飾演花花公子。(圖／MAX提供)
派翠克史瓦辛格在「白蓮花大飯店3」飾演花花公子。(圖／MAX提供)

熱門影集「白蓮花大飯店3」(The White Lotus season 3)大灑狗血，不僅上演男男亂倫情節，「哈利波特」的「馬份爸爸」傑森艾塞克(Jason Isaacs)更正面露「大鵰」，被形容是瘋子大集合，全劇最正常的只有飾演服務生的Lisa。

「白蓮花大飯店」系列影集以度假飯店和奇葩多金的客人為故事主軸，總能刷新三觀，加上該劇向來不避諱裸體或是各種奇怪的關係，讓不少人一看上癮。派翠克(Patrick)是阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)的31歲兒子，他是模特兒出身，2012年出道演電影，卻老撕不掉「阿諾兒子」標籤。不願當靠爸族的他，跑去試鏡「白蓮花3」，當他確定錄取時，激動到痛哭流涕，直喊：「我成功了！」

他在劇中和傑森艾塞克飾演父子，兩人都有正面全裸鏡頭。派翠克強調「真槍實彈」不用替身，艾塞克則直言：「女生裸露時都不會有人質疑是否為真，男性就要一直被問是否用道具，這難道不是一種歧視？」但他始終不願正面回答。

派翠克和山姆尼沃拉(Sam Nivola)在劇中飾演兄弟，山姆卻對哥哥有「非分之想」，兩人不僅有接吻，還有幫忙自慰畫面，讓不少觀眾直呼：「很不舒服！」而劇中其他住客也很瘋，包含幻想自己是亞洲女孩的白人男子、假面三人閨密、嗑藥成癮的貴婦、黏著老男友的嫩妹，展現十足「奧客」本領。

該劇另一個大噱頭就是「BLACKPINK」成員Lisa演出，劇中飾演清純飯店服務員，男友則是弄丟手槍的飯店保全。她被讚演出精湛，還秀了一段泰國舞，被指是全劇最「人間清醒」的角色。

「BLACKPINK」成員Lisa在「白蓮花大飯店3」大秀泰國傳統舞。(圖／MA...
「BLACKPINK」成員Lisa在「白蓮花大飯店3」大秀泰國傳統舞。(圖／MAX提供)

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