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交往6年 「暮光女」克莉絲汀史都華與編劇女友結婚了

記者陳穎／綜合報導
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「暮光女」克莉絲汀史都華(左)和編劇女友迪倫梅爾交往6年終於結婚。(路透資料照片)
「暮光女」克莉絲汀史都華(左)和編劇女友迪倫梅爾交往6年終於結婚。(路透資料照片)

35歲好萊塢女星克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)因演出「暮光之城」(Twilight)大受歡迎，後來出櫃認愛37歲編劇女友迪倫梅爾(Dylan Meyer)，兩人至今交往六年，感情很穩定。「TMZ」報導，小倆口在洛杉磯正式登記結婚，並舉辦了小型婚禮，正式結為夫妻。

她倆於2013年在電影片場首次相遇，直到2019年她們才真正擦出火花並開始約會，期間不時放閃。2021年克莉絲汀史都華透露，迪倫梅爾向她求婚，她則點頭開心答應，這場婚禮一等就是4年，現在終於開花結果，婚禮小而美，就在克莉絲汀史都華家中的院子，兩人互相為彼此戴上戒指，氣氛溫馨感人。

克莉絲汀史都華曾透露，因為想當「被求婚的那一方」，女友也暖心地完成她的心願，「真的超可愛，她做得很棒！我們要結婚了，這真的發生了！」

克莉絲汀史都華感情世界原本讓人撲朔迷離，最早傳出在拍攝「暮光之城」時與男主角羅伯派汀森(Robert Pattinson)假戲真做，結果沒多久又爆出她與已婚導演有一腿，2013年她開始「轉性」爆出與女性友人過從甚密，曾和法國女歌手SoKo交往，幾個月後就分手，也曾和女助理論及婚嫁，沒想到撐不到三個月就玩完，直到2019年才情定迪倫梅爾，確定她是可以攜手一輩子的伴侶。

洛杉磯 好萊塢

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