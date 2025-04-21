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耳機麥克風突故障 女神卡卡臨場應變秀實力

編譯徐薏茹／綜合報導
Lady Gaga在「Coachella音樂節」第二周演出，耳麥出問題。（取材自YouTube）
Lady Gaga在「Coachella音樂節」第二周演出，耳麥出問題。（取材自YouTube）

超級天后女神卡卡(Lady Gaga)18日晚再度登上科切拉音樂節(Coachella)主舞台，即使遇到短暫的技術故障問題，也阻擋不了她的魅力，在科切拉第二周持續震撼全場。

與首周相同，Lady Gaga一開場就帶來精采的表演，她演唱最近發行的單曲「Abracadabra」，期間出現突發狀況，Lady Gaga的耳機麥克風故障數秒。

但她處變不驚，展現天后風範，換上手持麥克風繼續表演，之後再順利配戴新的耳麥完成演出。

在稍後的鋼琴演奏環節，Lady Gaga也為剛剛發生的設備故障問題向觀眾道歉，「很抱歉我的麥克風故障了一下。至少你們知道我是唱現場了！」

在觀眾歡呼下，Lady Gaga繼續說到：「我想我們能做的就是盡全力，而今晚我絕對盡全力為你們帶來我最棒的表演。」

「Abracadabra」是Lady Gaga第七張個人專輯「Mayhem」的第二首單曲，專輯於上個月發行；該專輯的第一首單曲「Disease」於去年秋季公布。

3月時Lady Gaga還宣布她的「Mayhem Ball」巡演計畫，首場演出將於7月16日在拉斯維加斯(Las Vegas)的T-Mobile體育館(T-Mobile Arena)登場。接下來Lady Gaga將繼續前往西雅圖、紐約、邁阿密、芝加哥、多倫多演出，9月再前往歐洲。

Lady Gaga的個人官網也已經公布本月底及5月在墨西哥城(Mexico City)、里約熱內盧(Rio de Janeiro)、新加坡的演出日期。

Lady Gaga登上2025 Coachella科切拉音樂節。(取材自Inst...
Lady Gaga登上2025 Coachella科切拉音樂節。(取材自Instagram )

Lady Gaga T-Mobile 新加坡

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