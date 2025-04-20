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全新宇宙登場 …「超人」首度公開關鍵場景 還有新角色曝光

記者廖福生／綜合報導
年輕男星大衛科倫斯韋將扮演新任超人。(圖／華納提供)
年輕男星大衛科倫斯韋將扮演新任超人。(圖／華納提供)

即將於7月登上大銀幕的新版「超人」(Superman)電影，繼日前發布前導預告「超狗」萌翻後，近日發布首支花絮影片，導演及演員首度分享幕後秘辛。扮演新任超人的年輕男星大衛科倫斯韋(David Corenswet)，透過鏡頭帶領觀眾深入極地，探索景象壯觀的孤獨堡壘拍攝現場，女主角瑞秋布羅斯納安(Rachel Brosnahan)也揭曉她與超人相遇的「星球日報」辦公室，讓粉絲一窺電影關鍵場景。

本片編導詹姆斯岡恩(James Gunn)過去曾執導漫威「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy)系列，深受影迷喜愛，他透露小時候受超人的純淨特質所吸引，讓他第一次理解電影迷人的魅力本質，他視超人為「很高貴，身心靈皆美的角色」，瑞秋布羅斯納安也表示，超人是個純善的角色，他願意拯救人類只因他認為那是正確的事，她在花絮中笑說：「我們正需要這樣的精神。」

詹姆斯岡恩特別預告新版「超人」將呈現出全新形象，不僅有著像平凡人一般的脆弱面，同時也兼具善良、愛與同情心的一面，他分享這次與新超人大衛科倫斯韋合作是非常難得的經驗，「他是一位受過嚴格訓練的優秀演員，也是我合作過的人當中，成果最棒的一位」。

「超人」不僅重啟這位全世界最經典的超級英雄形象，更為DC工作室開啟新的世代，製片人彼得薩弗蘭(Peter Safran)表示：「我們從DC龐大素材中挑選角色和故事來發揮，非常希望能忠實呈現這些角色。」

從目前釋出的前導預告，就能看到許多新角色的身影，大衛科倫斯韋透露：「『超人』是全新故事的起點，還有全新的宇宙。」飾演「卓越先生」的艾迪蓋瑟吉(Edi Gathegi)談到這次登場的新角色時，也興奮向粉絲喊話：「這部是未來的起點，他們將展開新的世代。」

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