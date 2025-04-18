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觀影說劇／扮「客製化先生」 德影帝太壓抑喊要瘋了

記者廖福生／綜合報導
「客製化先生」以幽默詼諧的劇情諷刺現今社會對「情緒價值」的需求與代價，獲得許多好評。(圖／CATCHPLAY提供)
「客製化先生」以幽默詼諧的劇情諷刺現今社會對「情緒價值」的需求與代價，獲得許多好評。(圖／CATCHPLAY提供)

德國影帝亞伯拉罕舒赫 （Albrecht Schuch）主演，驚豔國際各大影展的諷刺喜劇電影「客製化先生」(Peacock)，以幽默詼諧的劇情諷刺現今社會對「情緒價值」的需求與代價。

亞伯拉罕舒赫表示：「重點不是在於在電影裡需要詮釋多少角色，因為這正是我作為演員的日常，但馬提亞斯不同，馬提亞斯這個角色毫無情緒，真的不誇張，拍攝時，我簡直要瘋了！」

另外，亞伯拉罕舒赫也坦言，由於角色與自己反差極大，拍攝期間常常情緒壓抑至極，只能靠與朋友跳舞來釋放壓力，透過舞蹈將角色帶來的情緒釋放出去，才能真正抽離馬提亞斯這個角色。

導演伯恩哈德溫格先訪談時透露，電影靈感來自日本的「租友服務」文化，而這個題材更進一步促使導演實地走訪日本進行田野調查，他表示馬提亞斯的角色原型即是來自他赴日本進行的田調時，租友公司裡的員工向他分享：「因為每天都在扮演別人，我們逐漸失去了真實的自我，而為了避免與客戶產生真實情感，在每次出任務前，會先把自己的情緒關閉起來，這樣才能完美詮釋客戶所需的家人、伴侶或朋友角色。」

這樣的心理狀態讓他深感震撼，伯恩哈德溫也感性地說：「我在田調過程中，最讓我難過的就是發現他們內心的掙扎，那種與自我極度疏離的狀態，以及深沉的孤獨感。這種現象不只存在於日本社會，其實放眼當代，也非常貼切。」

電影「客製化先生」(Peacock)描述馬提亞斯（亞伯拉罕舒赫 飾）是「客製化扮侶」（My Companion）創辦人，當你需要一位「有品味的伴侶」來讓你的同事刮目相看？當你需要一個「完美的兒子」在六十歲生日派對上亮相？或者你只想找個人練習夫妻爭吵？馬提亞斯都能夠完美扮演各種身分。然而，每天扮演著不同的角色，他卻成為不了「自己」，讓真實的他漸漸與人疏離，當女友蘇菲亞（茱莉亞佛朗茲賴赫特 飾）因為他的冷漠而離開後，馬提亞斯開啟了尋找自我的旅程，而在找自己的過程卻引發了一連串的荒誕事件。

德國影帝亞伯拉罕舒赫飾演男主角，化身「客製化扮侶」公司的頂尖員工，專為顧客提供量...
德國影帝亞伯拉罕舒赫飾演男主角，化身「客製化扮侶」公司的頂尖員工，專為顧客提供量身訂製的伴侶服務。(圖／CATCHPLAY提供)
「客製化先生」以創新的題材與獨特敘事風格吸引目光，更深入探討了人際連結與自我認同...
「客製化先生」以創新的題材與獨特敘事風格吸引目光，更深入探討了人際連結與自我認同的矛盾，將領觀眾重新思考現代人所面對的「情感商品化」問題。(圖／CATCHPLAY提供)

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