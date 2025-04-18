女版殺神德哈瑪斯 「復仇芭蕾」有基努李維風采

安娜德哈瑪斯主演「捍衛任務」外傳電影「復仇芭蕾」。(歐新社資料照片)

即將上映的「捍衛任務」(John Wick)外傳電影「復仇芭蕾」（Ballerina），由安娜德哈瑪斯 （Ana de Armas）主演，片中角色「伊芙．馬卡羅」（Eve Macarro）雖尚未揭露太多細節，但從最新曝光的幕後畫面可見，這位新登場角色在戰鬥中的機智與果決，頗有基努李維 (Keanu Reeves)飾演的「殺神」約翰維克的風采。

「復仇芭蕾」官方Instagram日前發布一段打鬥訓練影片，展現德哈瑪斯詮釋角色時的動作流暢與俐落。畫面中，她單膝跪地於廚房，迅速閃避持槍歹徒，隨即順手抓起一只平底鍋，作為臨時武器反擊對手，展現出如同約翰維克般善於因地制宜、隨手制敵的特質。

這段影片也讓人聯想到近日討論度頗高的一段趣味片段——影視平台DiscussingFilm在X平台發布的畫面中，德哈瑪斯面對陳列於眼前的各種道具，包括她在電影中使用過的武器與數種居家用品，發揮創意想像如何以這些物品擊退敵人。其中一個特別有趣的例子，是她用約翰維克Funko Pop公仔想出了一個新的殺人方法；她說，沒有比赤腳踩到玩具更痛的事了，所以她會在房間裡放滿約翰維克的公仔。

伊芙馬卡羅雖然和約翰維克一樣足智多謀，但德哈瑪斯希望大家知道，她的角色不僅只是基努李維的刺客女性配角；他們之間有很多不同，包括他們的經歷。「約翰維克經驗豐富，但她不是，」德哈瑪斯指出，「她才剛開始在這世界嶄露頭角，而她得學到不聽別人勸告、告訴她停止追逐某些事物的教訓。妳懂的，當妳讓情緒占上風時，妳就會陷入麻煩。」