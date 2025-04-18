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班艾佛列克「會計師2」跳舞 強柏恩瑟吐槽「會剪掉」

記者廖福生／綜合報導
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班艾佛列克(左)、強柏恩瑟一同出席新片記者會。(路透)
班艾佛列克(左)、強柏恩瑟一同出席新片記者會。(路透)

班艾佛列克(Ben Affleck)回歸續集大作「會計師2」（The Accountant 2），找來強柏恩瑟（Jon Bernthal）飾演殺手弟弟，班艾佛列克甚至在電影裡跳起了排舞。該片日前舉行國際線上記者會，導演蓋文歐康諾(Gavin O'Connor)與片中兄弟檔班艾佛列克、強柏恩瑟等人一同出席受訪。

班艾佛列克坦言，自己很開心能帶給大家衝擊和驚喜，但當初拍攝排舞戲時，強柏恩瑟甚至在一旁吐槽「會被剪掉」。強柏恩瑟指出，自己印象中並未看過班艾佛列克跳舞：「我甚至沒有看到拍攝過程，當時我認為根本行不通，這和電影完全沒關聯呀！」

班艾佛列克則回應，雖然不覺得自己跳得好，但他盡力了：「我在舞蹈上真的沒有天份，但我願意嘗試，我覺得這就是那場戲可愛的地方，我努力嘗試了自己不擅長的事，幸好這個角色本來就不是要跳得好，但你知道的，至少我願意嘗試了。」

電影「會計師」於2016年推出後創下票房奇蹟，而續集「會計師2」在西南偏南影展上首映後，獲觀眾票選獎。導演蓋文歐康諾表示，其實當初並沒有要以搞笑的心態發展續集，「我只是想拍一部好玩的、娛樂性強的電影」。蓋文歐康諾也指出班艾佛列克和強柏恩瑟其實並沒有在搞笑，而是非常投入在角色之中。

強柏恩瑟則坦言，片中與班艾佛列克的化學效應都是在非常自然的狀況下產生，其中有非常多微小且真實的片刻，都被導演記錄下來。班艾佛列克則說，兩人多次坐下來討論角色、劇情，強柏恩瑟每場的對手戲也都是真正放開來演，「我們從來沒有說，這部片一定要很好笑」。

班艾佛列克(左)回歸續集大作「會計師2」，找來強柏恩瑟合作搭檔。(圖／華納兄弟提...
班艾佛列克(左)回歸續集大作「會計師2」，找來強柏恩瑟合作搭檔。(圖／華納兄弟提供)

班艾佛列克

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