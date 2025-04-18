漫威神作回歸 「驚奇4超人：第一步」神級反派降臨

全新陣容由喬瑟夫昆恩飾演的「霹靂火」強尼史東（右），以及艾邦摩斯貝克許飾演的「石頭人」班格林姆都在片中現身。(圖／漫威影業提供)

漫威 又一回歸秘密武器鉅作「驚奇4超人：第一步」（The Fantastic Four: First Steps），17日推出全新預告，揭露許多關鍵線索，除了銀色衝浪手帥氣登場，也看霹靂火耍賤又直衝雲霄，行星吞噬者更首度現身侵踏地球。

在「驚奇4超人：第一步」最新預告中，隱形女（Invisible Woman）被石頭人（The Thing）爆料懷孕，她和驚奇先生（Mr. Fantastic）正措手不及，霹靂火（Human Torch）卻又來耍賤攪局，稱讚隱形女會是世上最棒的媽媽，卻轉頭揶揄驚奇先生也是世上最棒的爸爸⋯才怪，認定他這個高智商天才絕對搞不定小孩，而他和石頭人則會是最棒的舅舅，嘴賤指數爆表。

另外，風靡書迷和影迷的銀色衝浪手（Silver Surfer）也以全新面貌帥氣登場，卻一現身就烙狠話：「你們的星球將被殲滅！」語畢快閃後，霹靂火隨即追上並拉住衝浪板，卻反被拉到外太空 ，銀色衝浪手則易如反掌把他甩開。

茱莉亞加納飾演在片中飾演「銀色衝浪手」。(圖／漫威影業提供)

最後，更驚見宇宙神祇「行星吞噬者」腳踩大都會 街道，直接入侵踏上地球。種種跡象顯示此次的威脅將是前所未見的世界級毀滅，面對龐大的勁敵，驚奇4超人是否能守住家園並捍衛全人民的生存？

電影「驚奇4超人：第一步」以1960年代的復古風格呈現，卻是個如同未來世界的平行時空，我們幻想中的飛天汽車和機器人朋友，都在這個時空中完全實現，而驚奇先生便是創造這些奇蹟的發明家，在視覺設計的細節上也足以看出劇組用心打造的決心。本片美國上映時間為7月25日。