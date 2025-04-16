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川普客串惹爭議 「小鬼當家2」導演：刪掉怕被遣返

娛樂新聞組／綜合報導
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「小鬼當家2」當年紅極一時。(取材自IMDb)
「小鬼當家2」當年紅極一時。(取材自IMDb)

根據娛樂媒體Variety報導，導演克里斯哥倫布（Chris Columbus）在近期的一個採訪中表示，川普總統在他所執導的1992年電影「小鬼當家2」（Home Alone 2: Lost in New Yorkk）中的客串片段，因為川普的爭議而成為了「電影的負擔」。

哥倫布說他「希望那個片段消失」，但不能真的剪掉，因為他可能會因此被認為「不適合居住在美國」，而被「遣返到義大利之類的」。哥倫布是土生土長的美國人，但有義大利和捷克血統。

在「小鬼當家2」電影中，主角小男孩凱文不小心和家人走散、一個人來到紐約入住了當時在川普旗下的廣場飯店（Plaza Hotel），並短暫向川普問路。

導演表示，這段七秒的客串片段來源於川普當時要求劇組「如果不讓他出鏡，就不能在廣場飯店拍攝」，劇組才讓川普出現在電影中。

不過導演也提及，川普當時是受歡迎的電視名人，觀眾很樂見電影中出現這段客串，是直到川普成為總統，客串片段才開始引起爭議，飾演「小鬼當家」系列男主角凱文的演員麥考利克金（Macaulay Culkin）也曾在社群媒體上聲援過刪除川普客串的請願。

「小鬼當家2」導演克里斯哥倫布稱川普的爭議成了「電影的負擔」。(歐新社資料照片)
「小鬼當家2」導演克里斯哥倫布稱川普的爭議成了「電影的負擔」。(歐新社資料照片)
川普在「小鬼當家2」中客串了7秒鐘。(取材自IMDb)
川普在「小鬼當家2」中客串了7秒鐘。(取材自IMDb)

川普 義大利 社群媒體

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