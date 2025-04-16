川普客串惹爭議 「小鬼當家2」導演：刪掉怕被遣返

「小鬼當家2」當年紅極一時。(取材自IMDb)

根據娛樂媒體Variety報導，導演克里斯哥倫布（Chris Columbus）在近期的一個採訪中表示，川普 總統在他所執導的1992年電影「小鬼當家2」（Home Alone 2: Lost in New Yorkk）中的客串片段，因為川普的爭議而成為了「電影的負擔」。

哥倫布說他「希望那個片段消失」，但不能真的剪掉，因為他可能會因此被認為「不適合居住在美國」，而被「遣返到義大利 之類的」。哥倫布是土生土長的美國人，但有義大利和捷克血統。

在「小鬼當家2」電影中，主角小男孩凱文不小心和家人走散、一個人來到紐約入住了當時在川普旗下的廣場飯店（Plaza Hotel），並短暫向川普問路。

導演表示，這段七秒的客串片段來源於川普當時要求劇組「如果不讓他出鏡，就不能在廣場飯店拍攝」，劇組才讓川普出現在電影中。