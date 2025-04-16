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法國前第一夫人趣聞登上大銀幕 「時尚老佛爺」也同框

記者廖福生／綜合報導
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凱薩琳丹妮芙在新片「第一夫人的逆襲」中，展開最優雅的反擊。(圖／海鵬提供)
凱薩琳丹妮芙在新片「第一夫人的逆襲」中，展開最優雅的反擊。(圖／海鵬提供)

法國傳奇影后凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）最近在新片「第一夫人的逆襲」（Bernadette）中，飾演前法國第一夫人貝娜黛特．席哈克（Bernadette Chirac），以「席哈克夫人」身分登上大銀幕，盡情揮灑她出色的喜劇演出。

「第一夫人的逆襲」是法國女導演莉亞多梅納克（Léa Domenach）的首部電影，除依據史實改編，更將貝娜黛特的獨特理念，以及不為人知的有趣面相公諸於世。為藉史實進行改編，導演多梅納克反覆閱讀、觀看所有席哈克夫婦的公開資料，從中擷取趣聞軼事，編入電影情節，並依照時序演繹、直到席哈克結束總統任期結束。

而為避免造神、過度美化第一夫人，片中還刻意淡化貝娜黛特的堅韌性格，改以喜劇風格重塑該角色。有趣的是，「第一夫人的逆襲」片中還展現了「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（奧利維耶布萊特曼Olivier Breitman 飾）與「第一夫人」貝娜黛特的好交情，隨著劇情不斷推展，她超人一等的時尚品味也展現無遺。

值得一提的是，「第一夫人的逆襲」片中還難得將法國總統官邸「愛麗舍宮」呈現在大銀幕上。導演多梅納克除在凡爾賽宮與「香檳之城」埃佩爾奈等宮殿進行拍攝，更復刻官邸內的華麗裝潢，讓觀眾一窺法國總統與第一夫人的精采生活及對手戲。

電影「第一夫人的逆襲」劇情描述：1995年的法國，貝娜黛特（凱薩琳丹妮芙飾）傾盡心力為丈夫席哈克（米謝維耶莫茲飾）輔選總統。在風光當選後，席哈克一家入主「愛麗舍宮」，貝娜黛特卻遭到總統丈夫的冷落，她暢所欲言的作風，甚至被政客、甚至官邸員工暗中嘲笑，連當選後的首次露面都被「刻意消失」。她的女兒決定聘請技術顧問，全力挽救貝娜黛特「第一夫人」的形象，開啟逆襲之路。

傳奇影后凱薩琳丹妮芙在電影「第一夫人的逆襲」飾演法國前第一夫人貝娜黛特席哈克。(...
傳奇影后凱薩琳丹妮芙在電影「第一夫人的逆襲」飾演法國前第一夫人貝娜黛特席哈克。(圖／海鵬提供)
「時尚老佛爺」也入戲「第一夫人的逆襲」凡爾賽宮實景復刻拍攝。(圖／海鵬提供)
「時尚老佛爺」也入戲「第一夫人的逆襲」凡爾賽宮實景復刻拍攝。(圖／海鵬提供)

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