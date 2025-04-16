法國前第一夫人趣聞登上大銀幕 「時尚老佛爺」也同框

凱薩琳丹妮芙在新片「第一夫人的逆襲」中，展開最優雅的反擊。(圖／海鵬提供)

法國傳奇影后凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）最近在新片「第一夫人的逆襲」（Bernadette）中，飾演前法國第一夫人貝娜黛特．席哈克（Bernadette Chirac），以「席哈克夫人」身分登上大銀幕，盡情揮灑她出色的喜劇演出。

「第一夫人的逆襲」是法國女導演莉亞多梅納克（Léa Domenach）的首部電影，除依據史實改編，更將貝娜黛特的獨特理念，以及不為人知的有趣面相公諸於世。為藉史實進行改編，導演多梅納克反覆閱讀、觀看所有席哈克夫婦的公開資料，從中擷取趣聞軼事，編入電影情節，並依照時序演繹、直到席哈克結束總統任期結束。

而為避免造神、過度美化第一夫人，片中還刻意淡化貝娜黛特的堅韌性格，改以喜劇風格重塑該角色。有趣的是，「第一夫人的逆襲」片中還展現了「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（奧利維耶布萊特曼Olivier Breitman 飾）與「第一夫人」貝娜黛特的好交情，隨著劇情不斷推展，她超人一等的時尚品味也展現無遺。

值得一提的是，「第一夫人的逆襲」片中還難得將法國總統官邸「愛麗舍宮」呈現在大銀幕上。導演多梅納克除在凡爾賽宮與「香檳之城」埃佩爾奈等宮殿進行拍攝，更復刻官邸內的華麗裝潢，讓觀眾一窺法國總統與第一夫人的精采生活及對手戲。