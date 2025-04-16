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邦喬飛開餐廳接待遊民 惹火新州鎮長

編譯徐薏茹／綜合報導
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邦喬飛開設的快閃慈善餐館，遭到當地鎮長抨擊。(路透資料照片)
邦喬飛開設的快閃慈善餐館，遭到當地鎮長抨擊。(路透資料照片)

新澤西州湯姆斯河(Toms River)鎮長羅德里克(Dan Rodrick)日前公開抨擊傳奇搖滾樂團「邦喬飛」主唱瓊邦喬飛(Jon Bon Jovi)，稱他開設的快閃慈善餐館「JBJ Soul Kitchen」導致許多遊民湧入該鎮。

羅德里克向國家廣播公司新聞網(NBC News)表示：「我們感謝邦喬飛願意提供食物給需要的人，但離學校一個街區的公共圖書館，並不是一個適合接收整個新州和其他州遊民的地方。」邦喬飛的餐館設立於海洋郡(Ocean County)的一間圖書館外。

邦喬飛和妻子桃樂絲透過「瓊邦喬飛靈魂基金會」(Jon Bon Jovi Soul Foundation)經營非營利社區餐廳JBJ Soul Kitchen，顧客可以根據「建議捐款額」付費。

JBJ Soul Kitchen網站的聲明表示：「我們的菜單沒有標價格，我們提供付費的顧客建議捐款額，我們請大家『把愛傳出去』，幫忙無法負擔餐點的人。」

該餐廳在雷德班克(Red Bank)、湯姆斯河、紐瓦克(Newark)和澤西市(Jersey City)設有固定據點，近期在湯姆斯河設立快閃店。

羅德里克批評的快閃店2月在華盛頓街(Washington Street)開幕。他稱：「這不是餐廳。這是他們為遊民開的施食處。」

羅德里克說：「他們(快閃店的客人)不是湯姆斯河的人，湯姆斯河不應該承受海洋郡全郡遊民問題的負擔，尤其這些人當中沒有一個人是湯姆斯河人。」

雖然湯姆斯河目前沒有立即讓該餐廳關門，但羅德里克表示法律團隊正考慮提出最終可能讓餐廳關閉的訴訟。

遊民 新澤西州 新州

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