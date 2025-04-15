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「哈利波特」影集 石內卜教授「由白轉黑」

記者陳穎／綜合報導
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「哈利波特」影集的石內卜教授(右圖)將由迦納裔英國演員帕帕．艾西杜(左圖)飾演。(圖／華納兄弟提供、取材自Instagram)
「哈利波特」影集的石內卜教授(右圖)將由迦納裔英國演員帕帕．艾西杜(左圖)飾演。(圖／華納兄弟提供、取材自Instagram)

哈利波特」(Harry Potter)系列電影是陪很多人成長的回憶，HBO一直都有再拍影集版的計畫，角色人選則一直是外界矚目的焦點。最終敲定石內卜教授「由白轉黑」，由迦納裔英國演員帕帕．艾西杜(Paapa Essiedu)飾演。不少粉絲覺得「難以接受」，但也有人樂觀其成，認為會這樣選一定有原因。

同名小說作者JK羅琳(J. K. Rowling)過去很堅持電影版的所有演員都要由英國或是愛爾蘭演員擔綱演出，但影集版的鄧不利多校長確定由美國演員約翰李斯高(John Lithgow)出演，打破了過去的選角傳統。麥教授由獲獎無數的珍娜麥提爾（Janet McTeer）演出，奎若教授則由29歲、身高185公分的劇場演員盧克薩隆(Luke Thallon）飾演。

由於哈利、榮恩和妙麗尚未確定，一些粉絲現在迫切地想看看其餘演員名單，之前劇組曾公開海選，招募9至11歲的英國和愛爾蘭兒童演員。當時的條件是不分種族、性別認同或背景，因此有不少粉絲認為最後出來的人選，也許會是一個全新的世界觀。因為當時就盛傳，妙麗將會鎖定黑人演員。

哈利波特 JK羅琳 性別認同

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