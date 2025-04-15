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這輩子都在適應當明星… 凱特布蘭琪自爆「想息影」

記者陳穎／綜合報導
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奧斯卡影后凱特布蘭琪驚爆想要息影。(路透資料照片)
奧斯卡影后凱特布蘭琪驚爆想要息影。(路透資料照片)

55歲奧斯卡影后凱特布蘭琪(Cate Blanchett)，驚爆想要息影。她接受「Radio Times」訪問說：「我很認真考慮要息影，雖然每次我這麼講，家人都會翻白眼。但我是說真的，我在認真考慮不再演戲，我還有很多事情想要完成，給自己更多時間去做其他的事情。」

凱特與劇作家安德魯烏普頓(Andrew Upton)結婚27年，育有四個小孩，她也表示，「我永遠無法適應當名人這件事，聽到自己說的東西、到哪都被拍照；當你走進一個脫口秀節目現場，然後看到自己說的東西的片段被摘出來、被強調，它們聽起來非常吵鬧」。

凱特強調，「我不是那樣的人，我這輩子都在努力去適應『不適應』的感覺，我一直覺得自己是處在事物邊緣，我總是帶著好奇心走進任何環境，從不期待會被接受、會得到歡迎」。

據悉，凱特布蘭琪從影超過20年，獲獎無數，她曾演過英國女王伊莉莎白(Elizabeth II)，也曾在充滿實驗性質的傳記片中反串傳奇搖滾詩人巴布狄倫(Bob Dylan)，精湛演技獲得肯定。

凱特 奧斯卡 英國女王

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