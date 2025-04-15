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觀影說劇／麥可·B·喬丹新片扮兩角 身分轉換有祕訣

記者廖福生／綜合報導
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麥可·B·喬丹飾演從大都市返鄉工作的雙胞胎兄弟史塔克（右）與史莫克。(圖／華納提供)
麥可·B·喬丹飾演從大都市返鄉工作的雙胞胎兄弟史塔克（右）與史莫克。(圖／華納提供)

性感男星麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）在新片「罪人」中，一人分飾兩角，飾演兩位從大都市返鄉工作的雙胞胎兄弟史莫克(Smoke)和史塔克(Stack)。日前他接受專訪時，提到自己在片場瞬間進入角色的祕訣，竟是「音樂播放清單」。

麥可·B·喬丹提到，在演出雙胞胎兄弟前，必須建立角色背景，也因此他特地深入理解「同卵雙胞胎」之間的獨特關係，「在這部片中，Smoke和Stack站姿不同、走路方式也不同，他們將創傷儲存在身體的不同部位，透過身體語言的區隔，我才能在演出上感到有信心、準備充足」。

此外，麥可·B·喬丹還特地為此做了兩個音樂播放清單，「一個給Smoke，一個給Stack。透過這些準備，當我一踏進片場，就能立刻進入角色狀態」。麥可·B·喬丹也提到，除了音樂，自己還有其他準備工作，「每天早上到片場，我會先進入一個角色的身體和心理狀態，然後花幾分鐘從那個角色抽離，再切換到另一個角色的情緒和身體」。

麥可·B·喬丹透露，在拍攝現場通常會先拍攝比較有主導權的角色，因為他設定了整場戲的節奏與規則。同時，在切換角色時，必須要立刻改變位置，「我不能站在同樣的位置，所以得重新設計走位。」

他也笑說，自己必須要演員夥伴們致敬，「他們要配合我一場戲演兩次，一次看我演這邊，一次再演那邊，整個過程中也給了我很多寬容和支持，這是非常重要的」。

最後，麥可·B·喬丹指出，電影「罪人」整個拍攝過程，是彼此在實際拍攝中不斷修正、調整出來的，「一開始我們只有一個大概的方向，但到了第二、第三周，我們更清楚該怎麼做、節奏也更順暢。整個拍攝就像是和電影一起成長，電影告訴我們它想要什麼，我們就順著它走下去了」。

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