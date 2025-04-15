凱蒂佩芮15年夢想成真 成為首位上太空流行歌手

凱蒂佩芮成為第一個進入太空的流行歌手。(路透)

美國流行音樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry）成為首位進入太空的流行歌手，她與六名女性搭乘航太公司「藍源」（Blue Origin）的次軌道太空船新謝波德號（New Shepard）火箭前往太空，而整個過程也被直播記錄下來。凱蒂佩芮平安返回地球後，第一個見的是媽媽，她受訪時感動落淚。

亞馬遜 （Amazon）創辦人傑夫貝佐斯 （Jeff Bezos）旗下公司所開發的火箭，將飛向太空邊緣前往距離地球表面超過100公里的卡門線（Karman Line）。其中六名成員除了凱蒂佩芮外，還包括亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的未婚妻羅倫桑切斯（Lauren Sanchez）、電視新聞記者蓋爾金（Gayle King）、電影製片人克莉安·弗林（Kerianne Flynn）、科學家兼民權運動人士阿曼達阮（Amanda Nguyen），以及前NASA火箭科學家艾莎鮑伊（Aisha Bowe）。

據了解，這趟太空之旅時長約11分鐘，6名女性飛到了距離地球100多公里的高度，跨越國際公認的太空邊界，她們體驗了片刻的失重狀態。雖然藍源公司並未透露需花費多少錢，但估計要價數十萬美元。

凱蒂佩芮先前曾在Instagram分享，「我已經夢想登上太空15年了，而這個夢終於要成真。」

結束太空之旅後，凱蒂佩芮對於成功當上太空人 ，心情激動又哽咽的說：「我覺得這次經歷讓我明白，你永遠不知道自己體內藏著多少愛，你有多少愛可以給出去，也不知道你其實有多麼被愛，直到你升空的那一天。」她並強烈推薦這次體驗。

被問及是否會寫一首跟這趟旅行有關的歌時，她則回答，「噢，當然，百分之百」。

凱蒂佩芮也被發現帶著一朵雛菊登船，除了象徵女兒，她表示，「花對我來說，就是上帝的微笑，同時也提醒著我們這個地球有多麼美麗，以及這個世界到處都存在的神奇的魔力」。

凱蒂佩芮如今成為首位進入太空的流行歌手，她膾炙人口的歌曲包括「煙火」（Firework）和「加州女孩」（California Gurls）等。