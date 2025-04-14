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觀影說劇╱尺度惡搞無極限 「取精急轉彎」暴紅

記者陳穎／綜合報導
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「取精急轉彎」被稱作是成人版腦筋急轉彎。（圖／原創娛樂提供）
「取精急轉彎」被稱作是成人版腦筋急轉彎。（圖／原創娛樂提供）

榮獲西班牙錫切斯影展「最佳動畫長片提名」、國際票房突破百萬美元的腦洞系動畫電影「取精急轉彎」（Spermageddon）。本片由「女巫獵人」、「獵殺星期一」導演湯米・維爾柯拉（Tommy Wirkola）與北歐頂尖動畫工作室 Qvisten Animation 的導演雷斯穆斯・A・席維特森（Rasmus A. Sivertsen）聯手執導，以幽默荒誕的敘事風格，融合歌舞元素，打造出一部兼具娛樂性與話題性的成人動畫電影，帶領觀眾展開一場驚險刺激的「精子末日」冒險。

尺度無極限、瘋狂惡搞的風格，讓「取精急轉彎」被網友譽為「北歐版『腸腸搞轟趴』」監製 Kjetil Omberg 表示：「本片風格介於「南方四賤客」與「進擊小忍者」之間，專為青少年與成人觀眾量身打造。」本片以輕鬆幽默的方式探討生命的起源，兩條故事線同步展開：一邊是高中生「阿詹」與「麗莎」在初次性經驗中萌芽的青春戀情；另一邊則是體內精子們的瘋狂歷險，由「洨明」與「洨美」領軍展開一場刺激爆笑的「追卵任務」。本片分級為輔導15歲以上可看，消息一出讓網友驚訝不已，紛紛表示：「15歲以上就能看了嗎？」、「我還以為是限制級。」

「取精急轉彎」YouTube 預告上線短短三天便突破 20 萬次觀看，未上映便在社群暴紅。預告與海報釋出後，Threads 上掀起熱烈討論風潮，更引爆迷因式留言潮！網友笑稱：「這世界真的瘋成我想要的樣子了。」、「以為是惡搞，沒想到真的會上映」，甚至有人直呼：「現在動畫已經升級到這個程度了嗎⋯」、「到底是誰這麼有才翻成洨明啊。」、「會不會這部成為票房前十？」全台網友紛紛tag朋友：「一起衝電影院受精」。

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