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少女網紅派珀紀錄片 揭母涉驚人性虐內幕

編譯徐薏茹／綜合報導
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Netflix紀錄片「不良影響：小網紅大黑幕」講述前知名YouTube兒童網紅派珀羅克爾與「派珀小隊」成員的故事。(取材自IMDb)
Netflix紀錄片「不良影響：小網紅大黑幕」講述前知名YouTube兒童網紅派珀羅克爾與「派珀小隊」成員的故事。(取材自IMDb)

Netflix紀錄片「不良影響：小網紅大黑幕」(Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing)4 日前上線，講述前知名YouTube兒童網紅派珀羅克爾(Piper Rockelle)與「派珀小隊」(Piper's Squad)成員的故事。

從派珀11歲開始，其YouTube頻道拍攝許多她與一群青少年夥伴惡作劇、表演搞笑短劇、做搞怪熱門挑戰等內容的影片，吸引數百萬人訂閱。

然而，在鏡頭前展現歡笑的派珀和頻道成員在幕後卻經歷可怕的現實，2022年1月，11名前「Squad」成員提出訴訟，指控派珀的母親、影片製作人蒂芬妮史密斯(Tiffany Smith)，表示受到史密斯「言語、肢體的折磨，有時候包括性虐待」。

以下是國家廣播公司新聞網(NBC News)對於派珀故事的報導。

現年17歲的派珀在YouTube、TikTok、Instagram擁有3000多萬名追蹤粉絲。

她8歲時由媽媽兼經紀人史密斯協助在YouTube發布影片，迅速竄紅。

派珀11歲時，史密斯開始招募其他孩子參與拍攝工作，這群青少年團隊被稱為「派珀小隊」。

在之後的幾年中，派珀小隊拍攝數百部影片，內容包括對彼此惡作劇、對嘴跳舞影片、完成熱門挑戰、坦承暗戀對象等。

頻道的獲利相當可觀，根據洛杉磯時報 (Los Angeles Times)報導，該頻道有一度每個月賺進50萬元以上。

而這些影片表面上雖然只是一些無害的內容，背後卻有不少黑暗內幕。

幾年過去，小隊成員開始公開談論稱受到史密斯的肢體、情緒及性虐待，也出現關於剝削、違反勞工權益的指控。

2022年1月，前小隊成員對史密斯及其商業夥伴希爾(Hunter Hill)提起訴訟；派珀並未被列為被告。

訴訟尋求每人至少200萬元或總金額2200萬元的損害賠償。經營頻道的公司Piper Rockelle Inc.也被列為被告。

28歲的希爾在螢幕前以鄰家大哥哥的形象示人，但據報導，鏡頭外他與史密斯為戀愛關係，並且是派珀YouTube影片的主要導演、編輯和攝影師。

訴訟要求對性虐待、故意造成精神痛苦等違法行為索取賠償。

原告在提出訴訟時都還是未成年人，他們指控史密斯「極度不恰當、冒犯且虐待性的對待」，並聲稱史密斯對他們的身材發表粗俗的言論，有時還會有不恰當的觸摸。

根據訴訟，史密斯還鼓勵團隊的未成年人展現帶有性意味的內容，如鼓勵他們做出「性感的親吻表情」，或是穿著尺度大的服裝。

2022年原告的律師雪洛森(Matthew Sarelson)說：「想像一下如果這些孩子是在獅門娛樂的電影片場工作。如果這發生在電影公司，有人會因此進監獄。」

據報導，這起訴訟2024年10月以185萬元達成和解。

YouTube 洛杉磯 TikTok

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