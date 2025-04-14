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「哈利波特」食死人男星一度爆命危 切骨保命　　　

記者陳穎／綜合報導
尼克莫蘭驚爆脊椎受傷，他曾演出「哈利波特」系列電影。（圖／摘自華納兄弟官網）
尼克莫蘭驚爆脊椎受傷，他曾演出「哈利波特」系列電影。（圖／摘自華納兄弟官網）

曾演出「哈利波特」系列電影的男星尼克莫蘭(Nick Moran)驚爆因生命垂危接受緊急脊椎手術，目前他手術順利，正在家中休養。

55歲尼克莫蘭曾在、「哈利波特鳳凰會的密令」、「哈利波特—死神的聖物」上下集演出，片中飾演食死人史卡皮﹙Scabior﹚。他的友人透露，「尼克的女朋友一直勸他去檢查，他卻像一般男人一樣說『沒事，我擦點藥膏就好』。後來他去看醫生，被直接送到急診，醫生說『我們必須立刻動手術，這是會危及生命的情況』。」

友人說，尼克一開始發現頸部疼痛難耐，而其實他頸部的疼痛實際上是由脊髓損傷引起，已經影響到脊髓，甚至影響到掌管語言與腿部活動的部分。醫生當下就告知就要動手術，否則他將一輩子無法行走並會有生命危險，最後他動了手術，醫生切開了他的脊椎並切除了頸部的四塊骨頭。

他的友人透露，尼克現在正在康復中，但醫生在手術前說，他可能再也無法走路或說話，這讓人非常震驚。他的身體狀況本來就不太好，他現在能說話了，這是個好兆頭，但他走路的樣子就像100歲老人一樣，但至少心情已經很輕鬆。「我想他當時甚至覺得，即使不能說話或走路，也比死了好。」

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