「六人行」尼基凱特驚傳54歲驟逝 死因成謎不公開

尼基凱特(中)曾演出「六人行」。(取材自IMDb)

美國男星尼基凱特 (Nicky Katt)因影集「高校風雲」(Boston Public)走紅，驚傳驟逝享年54歲。他的律師事務所負責人約翰·斯洛斯(John Sloss)向TMZ證實去世的消息，但有關尼基去世的更多細節以及死因不公開。

他曾演出「年少輕狂」(Dazed And Confused, 1993)，片中飾演了克林特布魯諾(Clint Bruno) ，該片演員還包含馬修麥康納(Matthew McConaughey)、班艾佛列克(Ben Affleck)。 多年來他也和很多其他大咖合作，包含喬治克隆尼(George Clooney)、梅莉史翠普(Meryl Streep)和芮妮齊薇格(Renée Zellweger)等多位名人。

尼基凱特的在螢幕上多演出惡棍，但他私下其實人緣極佳，過去也演過很多人氣很高的影集，包含「法網遊龍」(Law & Order)、「神經妙探」(Monk)和全世界都很喜愛的「六人行」(Friends)。

此外，加拿大 影壇巨擘、好萊塢傳奇導演泰德柯契夫(Ted Kotcheff)也驚傳近日在墨西哥 安詳離世，享耆壽94歲，他在家人陪伴下走完人生最後旅程。消息一出，全球影迷與電影界人士紛紛哀悼。

柯契夫1931年出生於加拿大，父母為保加利亞移民。他於1950年代踏入影視圈，在加拿大廣播公司(CBC)開啟導演生涯，1974年憑藉「達迪·克拉維茲的學徒生涯」(The Apprenticeship of Duddy Kravitz)一舉奪下柏林影展金熊獎，不僅為加拿大贏得首座該獎項，更入圍奧斯卡最佳改編劇本，從此躋身國際名導之列。

柯契夫最為人熟知的作品莫過於1982年的「第一滴血」(First Blood)，該片成功塑造席維斯史特龍(Sylvester Stallone)飾演的「藍波」，成為影史最具代表性的退伍軍人形象，更開創動作片新紀元。席維斯史特龍也發文哀悼，表示：「沒有人會把你的未來交給你。 你要爭取它。 這就是藍波的意義。 生存不僅僅是為了保持活著，更是永遠不會退縮你打算成為的人。」