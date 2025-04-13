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連唱2小時…女神卡卡科切拉「封神」 重現經典拐杖舞

娛樂新聞組／綜合報導
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女神卡卡在科切拉音樂節寫下歷史。(取材自臉書)
女神卡卡在科切拉音樂節寫下歷史。(取材自臉書)

天后女神卡卡日前在科切拉音樂節首日壓軸登場，以長達兩小時的「劇場式表演」震撼全場。這場演出不僅是對其新專輯「Mayhem」的盛大宣傳，更被外媒譽為「科切拉史上最偉大的壓軸表演之一」，網友更在社群狂刷「封神」評價。

她以「Bloody Mary」揭幕，身著三層樓高的紅色蛋糕裙裝立於舞台頂端，裙襬下囚禁的舞者象徵「光明與黑暗的鬥爭」，呼應專輯「Mayhem」的混亂主題。舞台設計仿造維多利亞時期破敗歌劇院，結合聲光特效與哥德美學，被形容為「沙漠中的歌劇院」，替整場表演帶來了第一個高潮。

歌單涵蓋20首曲目，包括新專輯的「Abracadabra」、「Disease」、「Killah」，以及經典曲「Poker Face」、「Alejandro」等。演唱「Paparazzi」時，重現2009年的拐杖造型；「Bad Romance」結尾則與骷髏共舞，重現標誌性皇冠場景。

在本次表演中，卡卡一共有三場舞蹈都使用了拐杖這個道具，其中演唱「Paparazzi」時，從純白天使裝到一片片慢慢裝上盔甲，進化成鋼鐵拐杖女戰士，這個造型正是致敬她當初的「Paparazzi」MV，讓網友掀起回憶殺。

在棋盤格舞環節，卡卡還被眼尖的歌迷發現，偷偷致敬了她的已故好友、知名服裝設計師Alexander McQueen 2005年的春夏大秀「It’s Just A Game」。

據悉，科切拉音樂節之所以萬眾矚目，主要原因就是表演陣容最頂尖、最經典，此外，也永遠有出乎意料的組合，像這次英國樂團「皇后合唱團」吉他手Brian May，就與近年暴紅新生代歌手Benson Boone夢幻聯動，讓歌迷興奮不已。

女神卡卡重現拐杖造型。(YouTube截圖)
女神卡卡重現拐杖造型。(YouTube截圖)

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