喬漢姆出演新劇「掩耳盜鈴」 曝紐約超級富豪生活

喬漢姆(右)主演新劇「掩耳盜鄰」。(美聯社)

Apple TV+新推出影集「掩耳盜鄰」(Your Friends & Neighbors)由喬漢姆(Jon Hamm)主演，帶觀眾一窺紐約郊區超級富豪的生活。

創作人、節目統籌兼製作人特羅帕(Jonathan Tropper)說：「我對描寫地位象徵、財富影響社區的方式感興趣。與此同時，我真正想做的是稍微顛覆情況，談談這一切有多麼短暫。」

如同之前的「白蓮花大飯店」(White Lotus) 、「美麗心計」(Big Little Lies)，「掩耳盜鄰」圍繞著富人的不幸，並探討人為什麼要追逐社會地位。

喬漢姆說：「為什麼追求更多總是更好？唯一的標準真的是這一堆東西嗎？不管是錢、物品、房子、妻子或你擁有的東西？我們好像到了這樣的時期，這個故事特別有共鳴。」

特羅帕在紐約的西徹斯特郡(Westchester County)居住多年，這裡的斯卡德爾(Scarsdale)、拉奇蒙特(Larchmont)等是全國最富有的幾個社區。

特羅帕當時所在的社區臨近這些超級豪宅區，如同他在「掩耳盜鄰」裡描寫的富裕環境，他見證這些地方的財富上漲，「我當時是小說家，我只是覺得這一情況可能不會持續。做為住在金融界人士之間的金融圈外人，我擁有圈內人的接觸機會，但抱持圈外人的觀點。」

他開車經過這些嶄新的街區時會想著，這些豪宅大門後藏著什麼樣的煩惱，「你會意識到這一切有許多是建立在腐敗的基礎上。」

特羅帕向喬漢姆介紹「掩耳盜鄰」的故事，一直到他當應參演才開始動筆編寫劇本，在特羅帕腦海中，飾演主角庫柏(Andrew Cooper)的理想人選一直是喬漢姆。

特羅帕表示：「他是能完美平衡喜劇和戲劇的演員。因此他可以表現惡劣，但你仍然會同情他。」

「喬漢姆是典型的帥哥，但大家仍然覺得可與他產生共鳴。也許是因為大家的錯覺，也許是因為他散發的某種特質讓他像一般人，即使他是長得像喬漢姆的一般人。」