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「高校十八禁」艾利克迪恩罹漸凍症 不放棄拍片

編譯廖振堯／綜合報導
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艾利克迪恩自爆罹患漸凍症，但他仍不放棄拍片。(路透資料照片)
艾利克迪恩自爆罹患漸凍症，但他仍不放棄拍片。(路透資料照片)

出演過熱門影集「高校十八禁/亢奮」(Euphoria)、「實習醫生」(Grey’s Anatomy)的電視明星艾利克迪恩(Eric Dane)，日前透露他被診斷出患有肌萎縮性側索硬化症(ALS)，但他將繼續工作，即將重返高校十八禁片場拍攝。

迪恩獨家向人物雜誌(People)透露此事，並說「我很感激有我親愛的家人陪伴我度過接下來的篇章。」他表示，很幸運能夠繼續工作，並期待下周重返高校十八禁片場，「我懇請大家在這段時間給予我和我的家人一定的隱私。」迪恩在該劇中飾演雅各家族的父親。

他也曾在出演聖女魔咒(Charmed)，及在動作劇末日孤艦(The Last Ship)中飾演錢德勒船長，同時也出演馬利與我(Marley & Me)、情人節快樂(Valentine's Day)、舞孃俱樂部(Burlesque)等電影。

現年52歲的迪恩與同是演員出身的麗貝卡蓋哈特(Rebecca Gayheart)結婚逾20年，育有兩個15歲、13歲的女兒。據新聞媒體報導，蓋哈特於2018年曾提出離婚申請，但在今年稍早申請撤回。

ALS又稱路-蓋里格氏病(Lou Gehrig's disease)，或俗稱漸凍人症，是一種罕見的退化性疾病，會導致肌肉逐漸麻痺，尚無治癒方式，患者在確診後通常只能存活三至五年，然而有些病人可以活數十年。除了迪恩之外，其他被診斷出患有ALS的知名人士包括演員亞倫拉扎爾(Aaron Lazar)、物理學家史蒂芬·霍金(Stephen Hawking)。

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