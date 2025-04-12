周六夜現場在倫敦開新節目 「英國版」明年上線

「周六夜現場」不只一次在艾美獎上大放異彩。（路透資料照片）

「周六夜現場」(Saturday Night Live)宣布將在英國倫敦開新節目，預計明年播出。

美聯社報導，「周六夜現場」計畫推出一檔英國版的美國喜劇小品(sketch comedy)節目，慶祝「周六夜現場」開播50年。

英國版的節目將由天空工作室(Sky Studios)製作，由英國喜劇演員演出，名單之後會再公布，英國版節目內容同樣會以著名嘉賓、主持人和明星音樂劇的形式呈現。

「周六夜現場」節目製作人洛恩麥可斯(Lorne Michaels)將肩負「英國周六夜現場」(Saturday Night Live UK)和紐約國家廣播公司新聞網(NBC)原版節目中的執行製片人角色。

天空工作室執行長瑟希‧芙蘿-庫塔茲(Cecile Frot-Coutaz)表示，「過去50多年來，『周六夜現場』的節目內容，在電視和我們的集體文化中，占據獨特地位，反映和創造了全球對話，這些都是洛恩麥可斯指導下演出的精湛喜劇。」

芙蘿-庫塔茲接著說：「我們很高興能與洛恩和『周六夜現場』劇組團隊合作，明年為英國觀眾帶來全英國版本的節目，周六晚上將在倫敦直播。」

歷史悠久的「周六夜現場」節目經常調侃權勢人士，包括川普總統、特斯拉 (Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)等人近期成為該節目針砭的對象，而兩人先前也都曾客串主持這個每集90分鐘的節目。

「周六夜現場」結合政治諷刺、另類短劇、創意偽廣告、喜劇音樂影片和固定的「周末更新」(Weekend Update)惡搞新聞，開啟許多諧星和演員的職業生涯。

著名節目班底包括約翰貝魯奇(John Belushi，已逝)、比爾墨瑞(Bill Murray)、艾迪墨菲(Eddie Murphy)、麥克邁爾斯(Mike Myers)、蒂娜費(Tina Fey)、威爾法洛(Will Ferrell)、克莉絲汀薇格(Kristen Wiig)、凱南湯普森(Kenan Thompson)和凱特 麥金儂(Kate McKinnon)。