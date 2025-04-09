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導演誇海口：新「超人」科倫斯韋將拯救低迷票房

編譯俞仲慈／綜合報導
身材高壯、五官俊俏的新秀大衛科倫斯韋是新一代超人。（路透）
身材高壯、五官俊俏的新秀大衛科倫斯韋是新一代超人。（路透）

2025年首季電影整體票房低迷不振，預定7月上映的新版「超人」(Superman)導演岡恩(James Gunn)宣傳時誇下海口說，這部DC超級英雄新片會成為拯救電影票房的救星。

據美聯社報導，藉著拉斯維加斯年度盛會CinemaCon，新「超人」導演兼編劇岡恩表示：「這是一部頌揚善良和人類之愛的電影。」

此次「超人」找來身材高壯、五官俊俏的新秀大衛科倫斯韋(David Corenswet)飾演新一代超人，他說：「能夠飾演大眾早已耳熟能詳的角色，讓我感到非常榮幸，我認為即使沒有看過電影或漫畫，大家也應該知道超人象徵的意義與傳達的價值。」並期望透過自己的演出「發掘角色新內涵，然後再把這個深受大家喜愛的角色帶給新的觀眾」。

女主角露薏絲蓮恩(Lois Lane)則由艾美獎女星瑞秋布羅斯納安(Rachel Brosnahan)飾演，她說：「導演讓每一場戲都像家族團聚一樣，片場充滿堅持拍片且熱愛拍片的電影人。」

2023年，岡恩與薩弗蘭(Peter Safran)雙雙成為DC工作室(DC Studios)的聯合主席兼聯合執行長後，岡恩就被點名為新版「超人」導演，薩弗蘭也向在場人士強調：「我們欣賞你們對電影這種藝術創作的熱情，也和你們一樣熱愛這種藝術。」並強調：「這是我們DC工作室發揮雄心壯志的支撐點，也是激勵岡恩在世界各地拍攝、將電影製作技術推向極限、吸引觀眾走出家門、走進影院的動力。」

新版「超人」預定7月11日在全美上映，同期上映的還有「驚奇4超人：第一步」(The Fantastic Four: First Steps)和「霹靂特工隊」(Thunderbolts)等超級英雄電影。

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