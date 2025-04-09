布蘭妮又失控 咬指甲、秀尖齒超驚悚 網：她是誰

布蘭妮秀出超短的指甲，顯示她有咬指甲的習慣。（取材自britneyspears IG）

西洋流行樂天后「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）90年代紅極一時，但私生活一直是她的痛，她在2004年與第二任丈夫凱文費德蘭（Kevin Federline）結婚，兩人育有2名兒子，不過這段婚姻僅維持3年便破局，2007年布蘭妮不僅付出130萬美元的分手費，還要支付給他每月4萬美元的贍養費。

布蘭妮的兩個兒子肖恩普雷斯頓 (Sean Preston) 和傑登 (Jayden)，都跟著爸爸生活，去年已經成年，布蘭妮終於可以解脫這長達17年的枷鎖，她開心在社群分享：「我正在度假，我很開心！」

不過，布蘭妮的身心健康一直是外界關注的焦點，她在社群分享一段秀自己指甲的影片，不僅她的牙齒變得尖銳不整齊還有縫隙，指甲更是又小又短，疑似有咬指甲的習慣，顯示她平日可能很焦慮，加上講話語氣很奇怪，讓不少網友擔心她是否又陷入瘋狂狀態。

有網友表示：「布蘭妮指甲的影片讓人恐懼」、「布蘭妮的牙齒從來都不是那樣的，她到底是誰」。

據悉，布蘭妮出道20多年，曾被狗仔「逼瘋」剃光頭髮還住進療養院 ，因精神疾病被父親「監護」13年卻從未停止工作。2021年7月她取得獨立聘請律師的權利，當時布蘭妮哭著懇求法院解除父親的監護權，法官最終於9月宣判中止父親監管，但2023年她卻再陷入離婚風波，證實與戀愛6年、小12歲的老公分手了。