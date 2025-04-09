勞勃狄尼洛從影一甲子 81歲獲榮譽金棕櫚獎

勞勃狄尼洛獲頒坎城影展「榮譽金棕櫚獎」，5月將親自領獎。(路透)

第78屆坎城影展 宣布，象徵終身成就獎的「榮譽金棕櫚獎」將頒予81歲傳奇演員勞勃狄尼洛(Robert De Niro)，表彰他橫跨一甲子的卓越貢獻。他感性說：「在這個充滿分裂的世界裡，坎城影展讓說故事的人、電影人、影迷再次聚在一起，那種感覺，就像回到家一樣。」

本屆坎城影展將於5月13日開幕，勞勃狄尼洛親赴開幕式領獎，並舉行大師班分享逾60年的表演集大成心法。這也是美國演員連續第5年獲此殊榮，前4年得主包括茱蒂佛斯特（Jodie Foster）、湯姆克魯斯 （Tom Cruise）與梅莉史翠普（Meryl Streep）等奧斯卡 巨星。

勞勃狄尼洛自1963年躍上大銀幕，演出名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）的「殘酷大街」（Mean Streets），從此開啟輝煌的影藝事業，1974年演出「教父II」（The Godfather Part II），更把他推向事業高峰，成為全世界家喻戶曉的巨星。

他和坎城影展很有淵源，1976年以「計程車司機」（Taxi Driver）獲得象徵最佳影片的金棕櫚獎，1984年又以「教會」（The Mission）再度拿下金棕櫚獎。勞勃狄尼洛演技收放自如，1980年以「蠻牛」（Raging Bull）拿下奧斯卡影帝，2023年和李奧納多（Leonardo DiCaprio）合演的「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）叫好又叫座，擄獲新世代影迷的心，81歲的他仍持續寫歷史。

另一位拿過榮譽金棕櫚獎湯姆克魯斯也堪稱是「老當益壯」。62歲的他，在新作「不可能的任務」（Mission: Impossible）第8集「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible – The Final Reckoning）再度上天下海玩命，倒掛在一架雙翼飛機的機翼上，隨著飛機倒飛穿越空中，挑戰體能極限。

「不可能的任務」系列電影從1996年開始拍攝，一轉眼已經29年，「不可能的任務：最終清算」是該系列完結篇，阿湯哥正式告別「伊森韓特」這個角色。阿湯哥接受「帝國」雜誌訪問表示：「我希望這是一個讓人滿意的30年故事的收尾，我相當有信心。」