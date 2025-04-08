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梅根賣果醬 疑找暗樁當銷售女王…網批「假到不行」

記者陳穎／綜合報導
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梅根從英國回來美國生活。(取材自Instagram)
梅根從英國回來美國生活。(取材自Instagram)

哈利王子愛妻梅根推出最新實境秀「愛你的梅根」(With Love, Meghan)，節目中揪好友一起在家聊天、做美食，節目播出後卻惡評如潮，「綜藝報」直言，這是一個不值得觀賞的節目，根本像是一場強制性的「讚美馬拉松」，嘉賓們必須先對梅根讚不絕口才能換取與她共度午後的資格。

梅根和哈利王子移居美國後深受美國民眾歡迎，她最近又出新招，在網站上販售手作果醬，她說：「是我在家裡的廚房裡煮沸的一小罐新鮮果醬，後來啟發我創作了這個精選系列，希望能夠給您的每一天帶來驚喜和愉悅。」而商品一上架就在半小時全部賣光光，讓不少粉絲扼腕。梅根開心說：「我們的貨架可能空了，但我的心卻是滿的。」

梅根販售的商品包含要價28元的蜂巢野花蜂蜜，而一罐覆盆子果醬則要14元，其他還有酥餅和花茶。每日郵報則報導，其實梅根的商品數量很少，根本就是在玩飢餓行銷，她的閨密還在社群發文：「好險我動作快，要不然就搶不到。」不少英國網友看不下去，直言：「真的是假到不行」、「到底要玩多久」、「活在自己的世界」。

梅根 哈利王子

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