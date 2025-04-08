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阿湯哥出「最終任務」 62歲倒掛機翼、潛入深海玩命

記者陳穎／綜合報導
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湯姆克魯斯在「不可能的任務：最終清算」高空玩命掉掛在飛機外。(圖／UIP提供)
湯姆克魯斯在「不可能的任務：最終清算」高空玩命掉掛在飛機外。(圖／UIP提供)

阿湯哥湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演的動作片「不可能的任務」第八集「不可能的任務：最終清算」(Mission: Impossible-The Final Reckoning)預告終於曝光，62歲的他再度上天下海玩命，不僅倒掛在一架雙翼飛機的機翼上，隨著飛機倒飛穿越空中，更說服美國海軍全力支持他拯救世界的行動。

故事延續「不可能的任務：致命清算」(Mission: Impossible-Dead Reckoning)，阿湯哥飾演的「伊森韓特」繼續面對人工智慧威脅，還要和大反派「蓋布瑞」諜對諜攻防，全世界每個人的命運，都落在他的身上。阿湯哥在「不可能的任務：最終清算」又再次上演相當誇張的特技演出，跳下北極地帶，再度上天下海玩命。

本片由曾經執導三集「不可能的任務」的克里斯多夫麥奎瑞(Christopher McQuarrie)第四度執導，湯姆克魯斯之外集結原班卡司與新加入演員，包括海莉艾特沃(Hayley Atwell)、文雷姆斯(Ving Rhames)、賽門佩吉(Simon Pegg)等人，共同展開這場關乎全人類命運的終極任務。

阿湯哥的招牌系列作「不可能的任務」系列電影從1996年開始拍攝，一轉眼已經29年，「不可能的任務：最終清算」是最終章，阿湯哥正是要告別「伊森韓特」這個角色。阿湯哥接受「帝國」雜誌訪問表示：「我希望這是一個讓人滿意的30年故事線的收尾，我相當有信心，觀眾會覺得這部片的片名取得很恰當。」

預告片中可以看到阿湯哥展現經典奔跑橋段、飛車追逐、近身搏擊、高空吊掛與攀爬飛機，更潛入水中執行任務、登上航空母艦，出動潛水艇等驚險刺激的大場面，阿湯哥說：「整個系列的一段史詩般、充滿情感的旅程。」

阿湯哥 湯姆克魯斯 人工智慧

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