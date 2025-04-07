休葛蘭機場被刁難？海關問孩子血緣 網譏：自以為名人

休葛蘭自爆過海關被刁難。(路透)

64歲休葛蘭(Hugh Grant)在社群抱怨，他日前帶老婆和孩子從英國希思羅機場入境，移民官在檢查身分時，卻刻意低聲問了他的孩子：「這是你們的爸爸和媽媽嗎？」休葛蘭強調，孩子的護照 上都有他的姓「葛蘭」，很明顯他們是一家人，他感覺有一種被「侵擾性、侮辱性和毛骨悚然的不舒服」。

不少網友力挺移民官，認為現在兒童販賣很嚴重，多問一句安全一點，但也有人認為，「護照上明明就有跟著爸爸的姓，根本是故意找事」，也有人認為休葛蘭之所以生氣，是因為移民官沒有認出他是名人。

休葛蘭一共有5個孩子，與華人女性洪婷嵐（音譯）生了塔碧莎（音譯，今年14歲），兒子菲利克斯（音譯，今年11歲）；之後與女製片安娜埃伯斯坦（Anna Eberstein）生了兒子約翰（今年13歲），2015、2018年先後再生兩個小孩，和未公開孩子的名字，休葛蘭和安娜最後在2018年5月結婚。

休葛蘭曾表示，養育5個未成年孩子，真的非常勞累，這表示我已沒有自由時間，因為所有的時間和生活都被孩子們淹沒了。