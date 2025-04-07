我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普威脅加碼關稅50% 中國放話了 回「奉陪到底」

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

休葛蘭機場被刁難？海關問孩子血緣 網譏：自以為名人

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
休葛蘭自爆過海關被刁難。(路透)
休葛蘭自爆過海關被刁難。(路透)

64歲休葛蘭(Hugh Grant)在社群抱怨，他日前帶老婆和孩子從英國希思羅機場入境，移民官在檢查身分時，卻刻意低聲問了他的孩子：「這是你們的爸爸和媽媽嗎？」休葛蘭強調，孩子的護照上都有他的姓「葛蘭」，很明顯他們是一家人，他感覺有一種被「侵擾性、侮辱性和毛骨悚然的不舒服」。

不少網友力挺移民官，認為現在兒童販賣很嚴重，多問一句安全一點，但也有人認為，「護照上明明就有跟著爸爸的姓，根本是故意找事」，也有人認為休葛蘭之所以生氣，是因為移民官沒有認出他是名人。

休葛蘭一共有5個孩子，與華人女性洪婷嵐（音譯）生了塔碧莎（音譯，今年14歲），兒子菲利克斯（音譯，今年11歲）；之後與女製片安娜埃伯斯坦（Anna Eberstein）生了兒子約翰（今年13歲），2015、2018年先後再生兩個小孩，和未公開孩子的名字，休葛蘭和安娜最後在2018年5月結婚。

休葛蘭曾表示，養育5個未成年孩子，真的非常勞累，這表示我已沒有自由時間，因為所有的時間和生活都被孩子們淹沒了。

護照

上一則

吳謹言產後拚復出… 新劇搭「雁回時」辛雲來 網憂「被拖累」

下一則

微博認證Q1「三大爆款劇」有哪些？ 「難哄」竟然沒上榜…

延伸閱讀

「辣媽辣妹」隔22年再續母女緣 這次互換靈魂更瘋狂

「辣媽辣妹」隔22年再續母女緣 這次互換靈魂更瘋狂
不堪時時恐懼 五口之家離開30年家園

不堪時時恐懼 五口之家離開30年家園
你別離開我（八）

你別離開我（八）
你別離開我（六）

你別離開我（六）

熱門新聞

吳謹言為拍打戲等6年，「春花焰」終圓夢。圖／中天娛樂台提供

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

2025-03-31 16:26
「難哄」將拍電影版，但主角不是白敬亭(右)、章若楠。(取材自微博)

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

2025-04-04 22:27
金賽綸自殘手腕照。(取材自YouTube)

金賽綸自殘割腕照曝光 遭金秀賢討債打擊過大：你是我初戀

2025-03-27 02:30
42歲女星陳思齊轉行擺地攤賣雞抓。(摘自微博、抖音)

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

2025-04-01 20:06
謝金晶為滑雪投保2倍以上保額的保險。圖／豪記唱片提供

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

2025-04-07 09:39
41歲唐嫣演少女，很難詮釋靈動嬌俏氣質。(取材自微博)

唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

2025-03-29 21:31

超人氣

更多 >
三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快

三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸