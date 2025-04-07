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觀影說劇╱影射輪姦案 「警上添花」揭印度警界秘密遭禁演

記者陳穎／綜合報導
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「警上添花」由印度女星莎哈娜‧葛絲瓦敏(右)與蘇妮塔‧拉潔瓦飾演菜鳥女警「桑托絲」與沉穩的女督察「莎瑪」。（圖／海鵬提供）
「警上添花」由印度女星莎哈娜‧葛絲瓦敏(右)與蘇妮塔‧拉潔瓦飾演菜鳥女警「桑托絲」與沉穩的女督察「莎瑪」。（圖／海鵬提供）

榮獲奧斯卡最佳國際電影15強的警探片「警上添花」（Santosh），是英印混血女編導桑蒂亞蘇里（Sandhya Suri）的首部劇情片，故事敘述一名年輕寡婦「桑托絲」（哈娜·葛絲瓦敏 Shahana Goswami飾），因為法律規定繼承了殉職丈夫的職位、成為一名女警，卻意外涉入水很深的印度警界故事。

該片由英、法、德和印度聯合製作，除獲選坎城影展一種注目競賽片，入圍奧斯卡最佳國際電影15強；桑蒂亞蘇里更因該片連奪亞洲電影大獎、英國奧斯卡、耶路撒冷國際影展、波蘭攝影藝術國際影展等4座最佳新導演大獎，成為當今世界影壇最炙手可熱的新導演之一。讓人震驚的是，「警上添花」由於「劇透」印度不能說的秘密，迄今仍遭印度「禁演」。

導演桑蒂亞蘇里之所以拍攝電影「警上添花」，源於她有次看到一張印度抗議民眾、帶著仇恨向一名女警官狂吐口水的照片而引發靈感。原來印度2012年發生「女大生輪姦案」，引發世界震驚及譴責。一群女性抗議群眾與警察爆發衝突時，甚至向圍堵她們的女警狂吐口水，激發她探索印度女警同時擁有權力與遭受社會暴力的狀態。片中尤其對於女性地位剖析與自我成長，有著非常到位的描述，獲美國國家評論協會獎（National Board of Review Awards）名列「年度五大」，國際影媒更力薦觀眾該片是「年度必看電影」。

莎哈娜·葛絲瓦敏（Shahana Goswami）與蘇妮塔·拉潔瓦（Sunita Rajwar）分別飾演演菜鳥女警「桑托絲」與沉穩的女督察「莎瑪」。兩人精湛演技讓國際刮目相看，更探索女性在傳統以男性為主導的警察職業中的全新關係，更展示一種截然不同的女性視角，之間有溫暖、關愛、柔情和團結，也藏有某種微妙的操控。「警上添花」4月18日在台上映。

印度 奧斯卡 坎城影展

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