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觀影說劇／新「超人」搶先看 「超狗」雪地救主萌翻

記者廖福生／綜合報導
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男星大衛科倫斯韋首度飾演超人。(圖／華納提供)
男星大衛科倫斯韋首度飾演超人。(圖／華納提供)

超級英雄電影「超人」(Superman: Legacy)，釋出電影開始的五分鐘精采片段。由男星大衛科倫斯韋（David Corenswet）首度飾演的超人，在電影開場就宛如彗星般墜落在雪地，渾身是傷的他吹了一聲口哨，超萌的「超狗」氪普托（Krypto）立刻趕到身旁，拎著超人回到堡壘。

最新片段揭開這次新超人的形象，以及從雪地冒出來的堡壘帶來滿滿視覺震撼，也讓觀眾看到超人與超狗的可愛互動橋段。全新的「超人」電影除了找來身材高壯、五官俊俏的年輕男星大衛科倫斯韋來飾演新一代超人，戲分同樣吃重的女主角露薏絲蓮恩（Lois Lane），則找來曾以「漫才梅索太太」(The Marvelous Mrs. Maisel)奪下艾美獎的瑞秋布羅斯納安（Rachel Brosnahan）飾演。她特別透露自己為戲接受飛行訓練，還跟多位記者朋友交流，以便更加了解這個角色。

此外，本片也找來「X戰警」(X-Men)男星尼可拉斯霍特(Nicholas Caradoc Hoult)飾演雷克斯路瑟("Lex" Luthor )。他分享有次在片場看到大衛科倫斯韋的表演，彷彿就是超人這個角色活過來一樣，讓他驚嘆：「我感覺我正親眼目睹電影的魔法。」更對這位新科超人演員留下深刻的印象。

電影「超人」五分鐘片段一釋出就在全球造成轟動，導演詹姆斯岡恩(James Gunn)補充道：「雖然電影還在後製過程中，但我早已迫不及待想跟全世界分享這部片。」

另外，詹姆斯岡恩透露很早就獲邀執導「超人」，但他一直在想要如何為這個經典IP帶來全新氣象，直到他領養了寵物狗Ozu。雖然狗狗會把家裡弄得一團亂，但也正因為這些互動得以建立深厚情誼，讓他發現也許可以多挖掘超人與氪普托的有趣互動，來為這個故事帶來全新的面貌。

對於帶給他靈感的寵物狗，詹姆斯岡恩既抱著感謝的心情，也打趣說：「要是這隻狗有超能力，我就完蛋了。」

寵物 艾美獎

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