我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

柴克艾弗隆傳度假溺水險喪命後 又爆失聯

記者陳穎／綜合報導
柴克艾弗隆發生溺水事件後失聯。(路透資料照片)
柴克艾弗隆發生溺水事件後失聯。(路透資料照片)

憑藉迪士尼電影「歌舞青春」（High School Musical）走紅全球的好萊塢男星柴克艾弗隆（Zac Efron），去年8月驚傳發生意外，在西班牙度假時被人從泳池拖上來緊急送醫。經紀人當時證實了此消息，但強調只是「小」意外。

不過，柴克艾弗隆的好友亞當迪凡(Adam DeVine)則驚爆，柴克已經失聯很久。大約半年前他曾接到柴克的電話，柴克仍在某個私人島嶼上，他來電說：「嘿，哥們，我只是想讓你知道，我很想你」。

亞當迪凡回他：「哥們，我也想你。你是我的好朋友，你還要繼續留在那個海灘嗎？」柴克說：「我願意，但我想要去你家住個一、兩周可以嗎？」

亞當迪凡大方答應他，並把住家地址傳給他，並和妻子準備好房間，讓柴克可以隨時入住。但奇怪的是，從那通電話之後，柴克就消失無蹤，不論是打電話還是傳訊都沒有回應。

網友直言，「柴克太奇怪了」、「還是他找到更適合居住的地方」、「感覺好沒禮貌」、「還是他真的發生什麼事」。

根據外媒「TMZ」透露，柴克艾弗隆去年飛往法國巴黎觀賞賽事，並且和知名DJ登台演出，隨後飛往西班牙度假勝地伊微沙島（Ibiza）展開假期。沒想到傳出在當地別墅發生意外，被兩名員工從泳池裡強行拖出。對此，經紀人強調只是「小意外」，會送往醫院單純是「預防性措施」，希望外界不要過度擔憂，至於相關細節則未透露半點口風。

迪士尼 好萊塢

上一則

好萊塢動作明星約翰希南曾罹皮膚癌 呼籲重視防曬

下一則

才遭綁架獲救 王星上綜藝演一遍 網批消費傷痛

延伸閱讀

柴克艾弗隆爆失聯 溺水搶回一命後 好友接詭異電話

柴克艾弗隆爆失聯 溺水搶回一命後 好友接詭異電話
南加小城布瑞普萊聚億萬富豪 不乏華裔

南加小城布瑞普萊聚億萬富豪 不乏華裔
全美極富小城藏身南加華人區 億萬富豪雲集外人難進入

全美極富小城藏身南加華人區 億萬富豪雲集外人難進入
市府投入550萬擴大免費游泳課程 助低收入家庭

市府投入550萬擴大免費游泳課程 助低收入家庭

熱門新聞

41歲唐嫣演少女，很難詮釋靈動嬌俏氣質。(取材自微博)

唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

2025-03-29 21:31
吳謹言為拍打戲等6年，「春花焰」終圓夢。圖／中天娛樂台提供

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

2025-03-31 16:26
金賽綸自殘手腕照。(取材自YouTube)

金賽綸自殘割腕照曝光 遭金秀賢討債打擊過大：你是我初戀

2025-03-27 02:30
42歲女星陳思齊轉行擺地攤賣雞抓。(摘自微博、抖音)

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

2025-04-01 20:06
「難哄」將拍電影版，但主角不是白敬亭(右)、章若楠。(取材自微博)

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

2025-04-04 22:27
章子怡(左)罕見同框張凌赫。(取材自微博)

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

2025-04-01 21:38

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威