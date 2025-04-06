柴克艾弗隆傳度假溺水險喪命後 又爆失聯

柴克艾弗隆發生溺水事件後失聯。(路透資料照片)

憑藉迪士尼 電影「歌舞青春」（High School Musical）走紅全球的好萊塢 男星柴克艾弗隆（Zac Efron），去年8月驚傳發生意外，在西班牙度假時被人從泳池拖上來緊急送醫。經紀人當時證實了此消息，但強調只是「小」意外。

不過，柴克艾弗隆的好友亞當迪凡(Adam DeVine)則驚爆，柴克已經失聯很久。大約半年前他曾接到柴克的電話，柴克仍在某個私人島嶼上，他來電說：「嘿，哥們，我只是想讓你知道，我很想你」。

亞當迪凡回他：「哥們，我也想你。你是我的好朋友，你還要繼續留在那個海灘嗎？」柴克說：「我願意，但我想要去你家住個一、兩周可以嗎？」

亞當迪凡大方答應他，並把住家地址傳給他，並和妻子準備好房間，讓柴克可以隨時入住。但奇怪的是，從那通電話之後，柴克就消失無蹤，不論是打電話還是傳訊都沒有回應。

網友直言，「柴克太奇怪了」、「還是他找到更適合居住的地方」、「感覺好沒禮貌」、「還是他真的發生什麼事」。

根據外媒「TMZ」透露，柴克艾弗隆去年飛往法國巴黎觀賞賽事，並且和知名DJ登台演出，隨後飛往西班牙度假勝地伊微沙島（Ibiza）展開假期。沒想到傳出在當地別墅發生意外，被兩名員工從泳池裡強行拖出。對此，經紀人強調只是「小意外」，會送往醫院單純是「預防性措施」，希望外界不要過度擔憂，至於相關細節則未透露半點口風。