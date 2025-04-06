好萊塢動作明星約翰希南曾罹皮膚癌 呼籲重視防曬

約翰希南自曝曾經罹患皮膚癌。(路透資料照片)

好萊塢 動作明星約翰希南(John Cena)最近受訪時自曝曾經罹患皮膚癌，正因為有罹癌經驗，他獲邀擔任防曬乳代言人，並藉此機會呼籲大眾每天作好皮膚防曬。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，好萊塢動作演員兼美國職業摔角(WWE)冠軍約翰希南接受「時人」雜誌專訪，自爆曾經罹患皮膚癌。

本月23日即將歡度48歲生日的希南透露，1970年代和1980年代在麻州 長大，從來沒有塗抹防曬乳的習慣，即便遷居佛羅里達州 ，因為熱愛陽光，完全忽視對自己皮膚的保護。

希南直言：「我以為這個問題永遠不會困擾我，於是暴露在大量紫外線環境下，卻沒有採取任何保護措施，最終問題還是困擾我。」

結果某次在皮膚科診所做例行檢查，意外得知罹癌的壞消息，西南強調：「各位你們肯定不想接到這種電話，因為完全無法預測，你不知道情況會壞到什麼程度。」

向來「總是想到最壞的情況」的希南坦承當時遇到一位優秀的皮膚科醫師，協助他克服對罹癌的恐懼：「一年後，我又回去做了一次手術，切除靠近右肩的另一塊斑點，看起來像個白色圓點，出現在我的胸部與肩膀，如果你們有觀賞WWE比賽，就能看到。」

不過得知自己罹癌後，西南終於意識到保護皮膚免受陽光照射的重要。他說：「直到我去看皮膚科，進行皮膚檢查並切除右胸上的癌變斑點，我才意識到這一點。」

希南不忘呼籲大眾，出門前務必塗抹防曬乳，而且就像刷牙一樣養成習慣。