貝克漢二子愛上大哥前女友 布魯克林怒不出席老爸壽宴

貝克漢提前暖壽，全家都出席，但長子布魯克林缺席。（取材自Instagram@romeobeckham）

英國「足球金童」貝克漢 （David Beckham）下月將迎接50歲大壽，慶生活動已經從現在開始，本該是全家歡聚的榮耀時刻，卻因一場「兄弟三角戀」風暴鬧得雞犬不寧。二兒子羅密歐（Romeo）高調帶女友金恩（Kim Turnbull）出席家族活動，但她其實是大哥布魯克林 （Brooklyn）的「前任」，導致布魯克林氣到缺席家族活動，引爆家族史上最激烈內鬥，布魯克林不僅拒絕出席父親壽宴，更向弟弟撂下狠話：「只她在，我絕不出現。」

22歲的羅密歐頂著「貝克漢家顏值擔當」光環，卻因新戀情徹底踩中家族禁忌。他高調交往的金恩，不僅是自己前女友的閨蜜，更是布魯克林曾認真交往過的前任。更勁爆的是，布魯克林私下向友人痛批：「她當初接近我就別有用心，現在又盯上我弟弟，」而護愛心切的羅密歐則反嗆：「我的感情輪不到別人指手畫腳。」短短三個月兄弟倆從親密無間到反目成仇。

據「TMZ」報導，家族密友透露，貝克漢夫婦曾試圖緩和矛盾，但布魯克林態度強硬：「這不是選擇問題，而是原則問題。」其妻妮寇拉（Nicola Peltz）更被曝在姐妹群組怒罵金恩「心機女」。但羅密歐仍堅持帶女友出席家族活動，導致第一波盛宴布魯克林憤而缺席帶著愛妻妻遠赴紐約。