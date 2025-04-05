我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利

川普親口證實 馬斯克在白宮時日不多

阿湯悼戰友方基墨 感性祝願「下一趟旅程順遂」

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿湯哥帶領現場觀眾進行默哀，悼念方基墨。（美聯社）
阿湯哥帶領現場觀眾進行默哀，悼念方基墨。（美聯社）

好萊塢男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）向「捍衛戰士」（Top Gun）中最佳戰友方基墨（Val Kilmer）致敬。他在電影產業一項年度盛會公布個人最新力作「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible – The Final Reckoning）預告片前，帶領電影院業主默哀一起悼念這位摯友。

中央社引述法新社報導，堪稱電影院業主年度高峰會的國際電影產業博覽會CinemaCon在美國拉斯維加斯盛大登場，湯姆克魯斯的現身備受矚目。他上台後說道：「我想要向我親愛的友人方基墨表示敬意。」

阿湯哥說：「我無法告訴你們我有多麼欽佩他的演技、我有多麼欣賞他的為人，以及當初他加入『捍衛戰士』、後來回歸續集『捍衛戰士：獨行俠』（Top Gun: Maverick）時，我有多麼感激和榮幸。」

90年代好萊塢票房男星方基墨1986年在「捍衛戰士」中飾演呼號「冰人」（Iceman）的戰鬥機飛行員而一舉成名，他在片中與阿湯哥飾演的「獨行俠」（Maverick）大飆演技，兩人在劇中展開一段亦敵亦友的微妙情誼。

方基墨2014年被診斷罹患喉癌，2022年在「捍衛戰士：獨行俠」片中身體虛弱、聲音沙啞地再次飾演「冰人」，成為遺作。方基墨日前在加州洛杉磯因肺炎過世，享壽65歲。

阿湯哥在賭城凱薩宮酒店（Caesars Palace）帶領現場觀眾進行了一段較長的默哀，他請大家「花點時間回想一下在大銀幕上與方基墨共度的美好時光」。

他對方基墨說：「祝你下一趟旅程順遂。」

阿湯哥還為新片「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible - The Final Reckoning）推出最新預告片。

釋出的畫面可以看到，一架雙翼飛機在狹窄峽谷中翱翔、在天際翻滾著，飾演不老英雄伊森韓特（Ethan Hunt）的阿湯哥雙手緊抓、凌空懸吊飛機外賣命演出。

這部電影是「不可能的任務」系列第8部作品，預定5月23日上映。

阿湯哥帶領現場觀眾進行默哀，悼念方基墨。（路透資料照片）
阿湯哥帶領現場觀眾進行默哀，悼念方基墨。（路透資料照片）

阿湯哥 電影院 湯姆克魯斯

上一則

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠不回歸 網喊可惜

下一則

家族合照洩家世 章子怡竟是「喬家大院」後人

延伸閱讀

湯姆克魯斯悼方基墨：祝下一趟旅程順遂

湯姆克魯斯悼方基墨：祝下一趟旅程順遂
「蝙蝠俠」方基墨罹喉癌卻死於肺炎 醫曝二大關鍵染病難癒

「蝙蝠俠」方基墨罹喉癌卻死於肺炎 醫曝二大關鍵染病難癒
「永遠的蝙蝠俠」65歲​病逝 捍衛戰士成最後遺作

「永遠的蝙蝠俠」65歲​病逝 捍衛戰士成最後遺作
「蝙蝠俠」方基墨驟逝 化療臥病不起 抗癌10年不放棄

「蝙蝠俠」方基墨驟逝 化療臥病不起 抗癌10年不放棄

熱門新聞

41歲唐嫣演少女，很難詮釋靈動嬌俏氣質。(取材自微博)

唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

2025-03-29 21:31
吳謹言為拍打戲等6年，「春花焰」終圓夢。圖／中天娛樂台提供

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

2025-03-31 16:26
金賽綸自殘手腕照。(取材自YouTube)

金賽綸自殘割腕照曝光 遭金秀賢討債打擊過大：你是我初戀

2025-03-27 02:30
42歲女星陳思齊轉行擺地攤賣雞抓。(摘自微博、抖音)

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

2025-04-01 20:06
章子怡(左)罕見同框張凌赫。(取材自微博)

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

2025-04-01 21:38
趙露思在「小小的勇氣」中的爭議片段遭刪。(取材自微博)

不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟

2025-03-30 07:00

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅