肯爺夫妻疑分居 新歌高唱「希望妳回來」被嘲諷

肯伊威斯特（左）與現任老婆碧安卡再傳分居。（路透資料照片）

美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改為Ye），2023年與現任老婆碧安卡（Bianca）結婚後，兩人經常高調出席公開場合。然而近期肯爺疑似與愛妻分居，新歌中不斷喊話「我只希望你回來」。

肯伊威斯特近期公開新專輯「WW3」，其中一首名為「碧安卡」的歌曲裡，詞中寫下「碧安卡，我只希望你回來，回到我身邊，我知道我做了什麼讓你生氣」，甚至出現「她的家人想把我關起來，他們想讓我去靜修」、「我的寶貝她跑了，但她先試著讓我承諾，我不去醫院，因為我沒病，我只是不明白」等字眼。

對此，有不少網友猜測肯伊威斯特與碧安卡2人已分居了，紛紛留言，「這對她有好處」、「我很高興她離開了他」。

不過，也有網友認為這僅是肯爺的公關噱頭。但其實在上個月肯爺與碧安卡就曾遭多家外媒爆料即將離婚，而當時2人的經紀人接否認該傳聞，並透露兩人會一起共度情人節 。

肯伊威斯特日前在葛萊美 獎頒獎典禮上，帶著愛妻碧安卡走紅毯，沒想到他居然讓老婆三點全露給眾人看，當場被工作人員驅離現場，一度引發熱議。