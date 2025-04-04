「佛地魔」執導歌劇 明年巴黎歌劇院推出新作

雷夫范恩斯下季將在巴黎推出歌劇導演處女秀。(美聯社)

在「哈利波特 」（Harry Potter）系列電影中飾演佛地魔一角的英國演員雷夫范恩斯(Ralph Fiennes)，下季將在巴黎推出歌劇導演處女秀，執導柴可夫斯基(Tchaikovsky)的「尤金‧奧涅金」(Eugene Onegin)。

巴黎歌劇院(The Paris Opera)近日宣布，「尤金‧奧涅金」明年1月26日至2月27日將在巴黎歌劇院演出，由鮑里斯平哈佐維奇(Boris Pinkhasovich)飾演尤金‧奧涅金，魯贊曼塔什揚(Ruzan Mantashyan)飾演塔蒂亞娜(Tatiana)，保丹沃爾科夫(Bogdan Volkov)飾演蘭斯基(Lensky)，蘇珊葛蘭姆(Susan Graham)飾演拉里娜女士(Madame Larina)。

雷夫范恩斯曾三度入圍奧斯卡 ，並曾入圍一次艾美獎 (Emmy Award)。

1995年他憑藉莎士比亞戲劇「哈姆雷特」獲得東尼獎(Tony Award)；1999年他飾演電影「奧涅金」(Onegin)主角，該片由他的妹妹瑪莎范恩斯(Martha Fiennes)執導。

雷夫范恩斯的執導首秀將由謝苗畢契科夫(Semyon Bychkov)指揮大部分表演，麥可萊文(Michael Levine)設計場景，安妮瑪麗伍茲(Annemarie Woods)設計服裝。

巴黎歌劇院2025-26年將推出新作，包括威爾第(Verdi)的「阿依達」(Aida)，華格納(Wagner)的「女武神」(Die Walküre)，以及安東妮亞本博(Antonia Bembo)的「Ercole amante」。

重演戲劇包括「波希米亞人」(La Bohème)、「尼克森在中國」(Nixon in China)。